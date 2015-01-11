2020-12-31YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Депутаты исполняют мечты детей и дарят новогоднее настроение В преддверии новогодних праздников озерские депутаты фракции «Единая Россия» по доброй многолетней партийной традиции поздравили в своих округах семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, озерских ветеранов и медработников.

Медиков озерского ковидного госпиталя поздравили депутаты Виталий Вельке и Вадим Каримов:

- Вы работаете в «красной зоне», труд ваш невозможно оценить. Вы спасаете людей, и в будни, и в праздники находитесь на работе. Огромное вам спасибо за вашу самоотверженность и благородство! Хочется пожелать вам спокойных дней, домашнего уюта, счастья вам и вашим близким!





Сотрудникам городской, заводской поликлиник вручили подарки Валентина Сылько, Сергей Гергенрейдер, Андрей Ухтеров, Анатолий Лобода. Депутаты пожелали медработникам здоровья, счастливых дней в кругу семьи и настоящего праздника.



Праздничная эстафета была продолжена Виталием Вельке. Он навестил ветеранов Великой Отечественной войны: Виктора Ивановича Гаврилова, военврача, участника Второго Прибалтийского фронта, и участника обороны Ленинграда Михаила Кельмановича Сандрацкого. Фронтовики с радостью приняли новогодние продуктовые наборы и слова поздравлений.



Депутат Вячеслав Захаров продолжает, как и в предыдущие годы, поздравлять с новогодними праздниками жителей подведомственного ему округа. Первыми подарки – наборы сладостей и беспроводные наушники – получили на дому дети, здоровье которых требует повышенного внимания.

Новогодние подарки от Вячеслава Захарова переданы подопечным озерского Дома-интерната для престарелых и инвалидов. Сейчас они находятся в особом положении – их изоляция в период пандемии не предполагает каких-либо посещений, даже родственников. Тележку, наполненную подарками, передали у входа в здание.



Валентина Сылько, Ольга Юминова и Василий Сметанин исполнили желание 11-летней Елизаветы. Девочка с серьезными ограничениями по здоровью мечтала о гироскутере.

- Хочется исполнить мечту Елизаветы, тем более - это хорошая тренировка координации движения, вестибулярного аппарата ну и конечно мышц ног, что очень важно для её диагноза, - поясняют депутаты.





16-летняя Милена Зиятдинова с детства лишена возможности ходить из-за ограничений по здоровью, передвигается на коляске. Девушка мечтает стать мастером по маникюру. Основы этой профессии постигает через Интернет: проходит онлайн-курсы, участвует в мастер-классах опытных специалистов.

-Для полного набора аппаратуры, который есть у каждого мастера, мне не хватало трех установок – сухожара, лампы для сушки и пылесоса для маникюра. Все это мне подарили наши депутаты! Неожиданный подарок враз решил проблему, - рассказала счастливая Милена.

- Несмотря на ограничения в здоровье, упорство Милены в достижении своей цели вызывает уважение. Целеустремленность девушки нас покорила: мы решили поддержать ее профессиональное становление – подарить недостающую в работе технику, тем самым дав ей ту самую «удочку», которая позволит ей зарабатывать на жизнь. Надеемся, что у Милены все получится, - отметила депутат «ЕР» Валентина Сылько.





Без поздравлений и подарков от депутатов не остались и многие ветераны Великой Отечественной войны, и дети с ограниченными возможностями здоровья, выше приведены лишь несколько примеров инициативы депутатов. Подарки и теплые слова — лучший способ создать новогоднее настроение тем, кто нуждается в помощи и внимании.

Информация предоставлена: Медиков озерского ковидного госпиталя поздравили депутатыСотрудникам городской, заводской поликлиник вручили подарки В. Депутаты пожелали медработникам здоровья, счастливых дней в кругу семьи и настоящего праздника.Праздничная эстафета была продолжена. Он навестил ветеранов Великой Отечественной войны:, военврача, участника Второго Прибалтийского фронта, и участника обороны Ленинграда. Фронтовики с радостью приняли новогодние продуктовые наборы и слова поздравлений.Депутатпродолжает, как и в предыдущие годы, поздравлять с новогодними праздниками жителей подведомственного ему округа. Первыми подарки – наборы сладостей и беспроводные наушники – получили на дому дети, здоровье которых требует повышенного внимания.Новогодние подарки отпереданы подопечным озерского Дома-интерната для престарелых и инвалидов. Сейчас они находятся в особом положении – их изоляция в период пандемии не предполагает каких-либо посещений, даже родственников. Тележку, наполненную подарками, передали у входа в здание.исполнили желание 11-летней. Девочка с серьезными ограничениями по здоровью мечтала о гироскутере., - поясняют депутаты16-летняяс детства лишена возможности ходить из-за ограничений по здоровью, передвигается на коляске. Девушка мечтает стать мастером по маникюру. Основы этой профессии постигает через Интернет: проходит онлайн-курсы, участвует в мастер-классах опытных специалистов., - рассказала счастливая Милена., - отметила депутат «ЕР»Без поздравлений и подарков от депутатов не остались и многие ветераны Великой Отечественной войны, и дети с ограниченными возможностями здоровья, выше приведены лишь несколько примеров инициативы депутатов. Подарки и теплые слова — лучший способ создать новогоднее настроение тем, кто нуждается в помощи и внимании.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-31YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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