2021-01-04YEKT16:00:00 | Губерния В Нязепетровском районе промаркировали туристические маршруты для проекта «Юраль» Вы уже решили, как провести зимние каникулы? Предлагаем вам поюралить - отправиться в путешествие по Южному Уралу. Организатор проекта «Юраль!»– Агентство международного сотрудничества Челябинской области – предлагает путешествовать не просто так: посещайте интересные места (список из 50 локаций опубликован на сайте Юраль.рф), делайте селфи, выкладывайте фотографии ВКонтакте, Фейсбук или Instagram с хэштегами #юраль и #твойюжныйурал – и получайте подарки. За «накопленные» локации участников ждут подарки для отдыха и путешествий. Маршруты к трем достопримечательностям, участвующим в проекте, проходят по территории Нязепетровского района: это Сказовская пещера, Шемахинское карстовое поле и Красный камень. Дорога до них теперь стала доступнее – на пешеходных маршрутах специально для туристов сделали маркировку.Ледяной СказПещера Шемахинская – 1 (это официальное название Сказовской пещеры) знакома многим южноуральцам, да и не только: с наступлением холодов она становится настоящей Меккой для туристов. Легко доступная для посещения, удивительно красивая, большая, они привлекает не только нязепетровцев. Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Златоуст, Полевской, Михайловск - это далеко не полный список городов, жители которых готовы преодолеть сотни километров, чтобы побывать здесь.Попасть в эту пещеру можно только зимой – с конца декабря до середины марта подземная река замерзает, и первые туристы проходят в пещеру по прозрачному, кристально чистому ледяному полу. На стенах можно увидеть окаменелости – останки древних животных, которые жили здесь 300-400 миллионов лет назад, - в том время здесь плескались волны Рифейского моря.GPS-координаты: N 56° 16.284' E 59° 20.760'Подземные рекиПещера Шемахинская – 1 – только один из природных объектов Шемахинского карстового поля, интереснейшего памятника природы Челябинской области. Здесь близко к поверхности земли залегают горные породы, которые легко разрушаются водой. Небольшие речки и ручьи, растворяя горные породы, устремляются вглубь, вымывают пещеры, шахты, воронки, образуя подземную гидрологическую сеть, а потом вновь выходят на поверхность. Вблизи поселка Сказ учеными исследованы более 20 крупных карстовых объектов, а свое название поле получило по трем речкам, которые ограничивают уникальную территорию: Верхняя, Нижняя и Сухая Шемаха. От Сказа пешком можно дойти до пещер Глиняная и Холодная. Пещера Глиняная находится в 1,5 км к северо-западу от станции Сказ, недалеко от железной дороги, на правом берегу реки Верхняя Шемаха. Ориентиром для туристов будет двойной туннель под железной дорогой, от которого нужно повернуть влево. Попасть в пещеру можно через 15-метровую карстовую воронку. Спуск достаточно легкий, есть опора из толстой проволоки. Внизу – два грота с красивыми сталактитами. От гротов вниз идет еще один спуск, внизу которого расходятся два хода, но неподготовленному туристу туда лучше не спускаться. Рядом с пещерой – карстовые колодцы и провалы.GPS-координаты: N 56° 18.122' E 59° 18.294'Рядом, в 150 м к юго-западу, находится пещера Холодная. Попасть в нее можно через узкий лаз. Рядом – живописный карстовый рельеф.GPS-координаты: N 56° 18.079 E 59° 18.165'Интерактивную карту интересных объектов Шемахинского карстового поля вы можете найти на сайте uralskaz.com. Информационные таблички коричневого цвета начинаются от парковки после переезда через железнодорожные пути.Древние камниТретья локация – Красный камень – находится на территории Верхнеуфалейского городского округа, но пешеходный маршрут к ней начинается на территории Нязепетровского района. Маркированная тропа на Красный камень начинается от поворота вправо перед третьей насосной станцией. Информационные таблички коричневого цвета установлены на дистанциях 4 км 250м, 3 км, 2 км, 1 км и 250 м. Проезд в зимнее время затруднен, добраться можно пешком, на лыжах или снегоходе. Красный Камень - одна из наиболее высоких вершин в этой местности (ее абсолютная высота - 607 метров над уровнем моря), но интересен он не этим. Его главная особенность - в геологическом строении: камень состоит из кварцитов, возраст которых превышает 1000 млн. лет (поздний протерозой). Только представьте: эти минералы – свидетели распада континентов, оледенения, появления первых животных и их развития… Именно из-за них Красный камень получил свое название.GPS-координаты Красного камня: N 56º 09.127´; E 60º 02.323Важно! Туристические объекты являются памятниками природы. На их территории запрещается движение транспорта вне дорог, нарушение почвенно-растительного слоя, разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест, нанесение надписей на памятники природы, повреждение информационных знаков и аншлагов. AzAzA 2021-01-04YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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