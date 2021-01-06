Число заболевших COVID-19 в Челябинской области продолжает снижаться

В Челябинской области продолжается снижение числа заболевших коронавирусом – за сутки диагноз поставил 295 жителям региона, а днем ранее – 297.
Таким образом, на утро 8 января на Южном Урале подтверждено 38 тыс. 516 случаев заболевания COVID-19. Непосредственно в данный момент коронавирусом болеют 13 тыс. 703 человека.
За сутки из больниц выписали 115 пациентов, а всего с начала пандемии – 23 тыс. 409. Медики сделали 4 954 теста. Общее число проведенных исследований методами ИФА и ПЦР достигло 1 млн 242 тыс. 514.
Коронавирус стал причиной смерти девяти человек.
https://dostup1.ru/medicine/Chislo-zabolevshih-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-prodolzhaet-snizhatsya_133127.html