Число заболевших COVID-19 в Челябинской области продолжает снижаться

В 2020 году, кроме важнейших задач по сохранению здоровья и жизни людей, на первый план вышли вопросы обеспечения устойчивого развития экономики. Правительство Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером включилось во все федеральные программы сохранения занятости и финансовой устойчивости бизнеса, параллельно дополняя их региональными мерами. В результате через различные институты поддержки – федеральные и региональные – предпринимателям оказана помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, что позволило сохранить более 170 тыс. рабочих мест. Подробнее