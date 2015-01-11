Два ультраполярных вторжения мороза ожидается на Урале до конца января.
С конца декабря 2020 года преимущественное влияние на погоду Урала оказывает периферия Сибирского антициклона, который периодически пополняется арктическими вхождениями холодного воздуха.
«Очередное холодное ядро, траекторию движения которого специалисты называют ультраполярной, уже продвинулось от северного полюса на Таймыр и север Уральского федерального округа. Его дальнейшему движению на юг пытается препятствовать антипод – циклон, оформившийся над Западной Европой, прошедший по Европейской территории России (ЕТР) и вступивший сегодня (10 января 2021 года) на территорию Башкирии», – прокомментировали специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По их словам, циклон несет сильные снегопады на Южный Урал, перепадет снега и южным районам Свердловской области. С уходом циклона на Северный Казахстан осадки ослабеют и на время прекратятся, а мороз 11-13 января охватит большую территорию страны: север ЕТР и Урал. «Похолодает до минус 21-27 и в соседней Челябинской области, где сегодня (10 января) было всего минус 7-10 градусов», – отметили в УЦГМС.
На территории Свердловской области морозный период продлится до 14 января: температура воздуха в ночные часы может опускаться до 26-31, местами – до 36 градусов, что на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В Челябинской области с 11 до 15 января днем предварительно будет минус 19-21, ночью – 23-31 градуса.
К концу рабочей недели (15 января) погода на Урале несколько смягчится, вероятны снегопады. «Но не исключается еще один толчок ультраполярных тридцатиградусных морозов в конце второй декады января», – прокомментировали синоптики.
https://dostup1.ru/society/Dvaultrapolyarnyh-vtorzheniya-moroza-ozhidaetsya-na-Urale_133149.html