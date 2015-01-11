ВИЧ-положительные южноуральцы смогут получить консультации по вопросам профилактики и лечения COVID-19

На Южном Урале с 7 по 14 января во всех муниципальных образованиях проходят Рождественские губернаторские ёлки. Старт рождественской кампании дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время мюзикла «Двенадцать месяцев», который прошел в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки Подробнее
Правительство Российской Федерации расширило виды экономической деятельности для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в четырех моногородах страны. В их числе Миасс. Заявка по нему была сформирована по поручению губернатора Алексея Текслера. Внесенные изменения будут способствовать созданию новых производств и рабочих мест и в целом повысят привлекательность муниципалитета. Это первые подобные изменения, принятые по новому формату. Ранее в ТОСЭР могли осуществлять деятельность предприниматели только по тем видам экономической деятельности, которые прямо предусматривались постановлением Правительства Российской Федерации. С июля же 2020 года установлено, что резиденты могут реализовывать инвестиционные проекты по всем видам экономической деятельности, кроме запрещенных.Если раньше в Миассе перечень разрешенных видов деятельности ограничивался лишь 22, то теперь он расширился еще примерно на 40 позиций. Со списком запрещенных видов деятельности для этой территории можно ознакомиться по ссылке ниже.В настоящее время в ТОСЭР «Миасс» осуществляют деятельность 8 резидентов в области машиностроения, приборостроения, профобразования и туризма. Они планируют создать около 200 рабочих мест, инвестировать свыше 270 млн рублей. Также в ближайшее время планируется рассмотреть заявку на реализацию проекта по производству крано-манипуляторных установок с объемом капвложений порядка 23,5 млн руб. и созданием 74 рабочих мест.«В Миассе есть хорошая база для появления современных конкурентоспособных производств и создания высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. Зачастую это малый бизнес с небольшим числом сотрудников, занятых интеллектуальным трудом. Чтобы способствовать формированию костяка таких предприятий установлен минимальный порог для резидентов: не менее 10 рабочих мест и 2,5 млн рублей инвестиций», – комментирует Наталья Лугачева, министр экономического развития Челябинской области.В числе потенциальных резидентов ТОСЭР «Миасс» еще пять компаний, которые планируют инвестировать в свои проекты, в том числе по производству напитков, асфальтобетонных смесей, строительству сервисного центра для грузового транспорта и конструкторского бюро, в общей сложности почти 170 млн рублей и создать порядка 115 рабочих мест. Часть из них смогут подать заявку на резидентство благодаря принятому постановлению. Подробнее
Уже больше года весь мир борется с коронавирусом, который ежедневно уносит жизни тысяч людей. В 2021 году, согласно оценкам специалистов, опасный вирус может ослабнуть, однако болезнь не исчезнет без следа Подробнее
В Челябинской области стартовал проект «Безопасное пространство». Его целью является улучшение психологического здоровья и снижение случаев COVID-19 среди ВИЧ-положительных жителей региона. Реализует проект Независимый исследовательский центр «Есть мнение».В рамках проекта ВИЧ-инфицированные южноуральцы смогут получить ряд услуг, в том числе в онлайн-формате. Для них будет организовано онлайн-консультирование и горячая линия по вопросам профилактики и лечения COVID-19, сообщают организаторы.«Люди, живущие с ВИЧ, особенно уязвимы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Социально ориентированные некоммерческие организации должны помогать жителям, в том числе медикам, в непростое в плане эпидситуации время. Указанные услуги станут возможными благодаря гранту губернатора Челябинской области, наша организация победила уже во втором конкурсе», – рассказал руководитель НИЦ «Есть мнение» Юрий Авдеев.Кроме этого, для людей, живущих с ВИЧ, еженедельно будут проводиться группы взаимопомощи и «Школы пациента», а также наиболее тревожным пациентам с ВИЧ ежемесячно будет доставляться АРВ-терапия.Все услуги ВИЧ-инфицированные жители Челябинской области начали получать с января 2021 года.