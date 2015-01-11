В праздничные дни почти 600 южноуральцев стали донорами крови и ее компонентов

Правительство Российской Федерации расширило виды экономической деятельности для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в четырех моногородах страны. В их числе Миасс. Заявка по нему была сформирована по поручению губернатора Алексея Текслера. Внесенные изменения будут способствовать созданию новых производств и рабочих мест и в целом повысят привлекательность муниципалитета.

Это первые подобные изменения, принятые по новому формату. Ранее в ТОСЭР могли осуществлять деятельность предприниматели только по тем видам экономической деятельности, которые прямо предусматривались постановлением Правительства Российской Федерации. С июля же 2020 года установлено, что резиденты могут реализовывать инвестиционные проекты по всем видам экономической деятельности, кроме запрещенных.Если раньше в Миассе перечень разрешенных видов деятельности ограничивался лишь 22, то теперь он расширился еще примерно на 40 позиций. Со списком запрещенных видов деятельности для этой территории можно ознакомиться по ссылке ниже.В настоящее время в ТОСЭР «Миасс» осуществляют деятельность 8 резидентов в области машиностроения, приборостроения, профобразования и туризма. Они планируют создать около 200 рабочих мест, инвестировать свыше 270 млн рублей. Также в ближайшее время планируется рассмотреть заявку на реализацию проекта по производству крано-манипуляторных установок с объемом капвложений порядка 23,5 млн руб. и созданием 74 рабочих мест.«В Миассе есть хорошая база для появления современных конкурентоспособных производств и создания высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. Зачастую это малый бизнес с небольшим числом сотрудников, занятых интеллектуальным трудом. Чтобы способствовать формированию костяка таких предприятий установлен минимальный порог для резидентов: не менее 10 рабочих мест и 2,5 млн рублей инвестиций», – комментирует Наталья Лугачева, министр экономического развития Челябинской области.В числе потенциальных резидентов ТОСЭР «Миасс» еще пять компаний, которые планируют инвестировать в свои проекты, в том числе по производству напитков, асфальтобетонных смесей, строительству сервисного центра для грузового транспорта и конструкторского бюро, в общей сложности почти 170 млн рублей и создать порядка 115 рабочих мест. Часть из них смогут подать заявку на резидентство благодаря принятому постановлению. Подробнее