В праздничные дни почти 600 южноуральцев стали донорами крови и ее компонентов

Резервный банк Челябинской областной станции переливания крови в новогодние каникулы увеличился на 259 литров. Донорами крови и ее компонентов стали 576 южноуральцев. Среди них 48 человек, переболевших коронавирусом и прошедших процедуру плазмафереза. Полученная кровь и ее компоненты помогут 132 пациентам, проходящим лечение в медицинских организациях региона. «Сейчас мы работаем в штатном режиме и ждем доноров всех групп крови и резус-факторов, но особенно имеющих I и II группы крови», — отмечает главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.В ближайшее время выездные донорские мероприятия пройдут в Коркино, Красногорске Чебаркуле и Аргаяшском районе, на предприятиях ЧТПЗ и «Сигнал», радиозаводе «Полет». «Кроме того, мы ждем южноуральцев на станции в Челябинске и в наших отделениях, расположенных в Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Сатке и Южноуральске», — сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови.Напоминаем, что донором может стать здоровый человек с 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.