2021-01-12YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинске состоится XVII церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое» Источник: fondmityaev.ru.









Церемония вручения премии «Светлое прошлое», приуроченная ко Дню образования Челябинской области, состоится 17 января 2021 года в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Н.Ю. Орлова. В мероприятии примут участие специальные гости. Премия вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной деятельности. Проект реализуется с целью развития преемственности поколений, воспитания любви к малой родине. Сама награда – статуэтка «Кентавр с цветком в груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.Лауреаты за 2020 год:



БОГДАН Сергей Геннадьевич. Спортсмен, кикбоксёр. Двукратный Чемпион Мира среди профессионалов, двукратный чемпион мира среди любителей, двукратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира, шестикратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу. Учился и тренировался в Челябинске.







ГОЛОВНЁВ Андрей Владимирович. Учёный, этнограф. Теоретик движения в антропологии, профессор, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Режиссёр-документалист, президент Российского фестиваля антропологических фильмов. Лауреат Государственной премии в области науки и технологий за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики. Родился в Челябинске.







КОНЮХОВ Фёдор Филиппович. Путешественник, рекордсмен. Капитан дальнего плавания, яхтенный капитан. Член Русского географического общества. Протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Организатор детских проектов в Челябинской области, награждён знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», почётный гражданин г. Миасс Челябинской области.







НАЦИЕВСКИЙ Олег Дмитриевич. Генерал-майор МВД в отставке. Создатель и начальник (1996) Челябинского юридического института МВД России. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ. Почётный академик РАЕН, почётный профессор Европейского университета, заслуженный работник МВД России; награждён орденом «Знак Почёта» и др. знаками отличия. Учился и работал в Челябинске.







РОМАНЕЦ Ирина Васильевна. Заместитель главы администрации города Ялта. Заместитель Главы города Сочи в 2008-2018 гг. (в период организации крупных международных событий - Олимпийские игры-2014, Международный фестиваль молодёжи-2017, Чемпионат мира по футболу-2018 и др.). Лауреат премии Правительства Российской Федерации. Награждена Медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани I степени», Почётным знаком «За вклад в строительство олимпийских объектов», орденом Дружбы и др. правительственными наградами. Окончила Челябинский государственный институт культуры, работала в Челябинске.







РЫЛЬНИКОВА Марина Владимировна. Учёный, горный инженер, доктор технических наук, профессор. Действительный член Академии горных наук (АГН), член-корреспондент Российской академии естественных наук. Заведующая Отделом теории проектирования освоения недр ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук», профессор ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» г. Владикавказ, заведующая научно-исследовательским отделом ООО «НИИОГР» (Челябинск), член экспертного совета по проблемам разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых Всероссийской аттестационной комиссии Минобрнауки России, эксперт Системы экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора. Дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники. Родилась в г. Магнитогорск Челябинской области.







ТАБАШНИКОВ Николай Игоревич. Тележурналист, один из создателей и главный редактор телеканала «Моя Планета» ВГТРК. Принимал участие в создании 6 каналов холдинга («Наука», «История», «Живая планета» и т.д.). Член Российского географического общества. Лауреат Государственной Премии Правительства РФ в области СМИ. Родился в г. Челябинск.



Ведущими торжественной церемонии вручения премии по традиции будут актриса театра им. Е. Вахтангова, народная артистка России, лауреат премий «Золотая лира» и «Гвоздь сезона», лауреат Царскосельской художественной премии за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства Марина Есипенко и поэт, композитор, народный артист России, дважды лауреат национальной премии «Овация», лауреат премий Фонда русской поэзии Олег Митяев.Специальные гости церемонии: народная артистка России Тамара Гвердцители, актёр театра, кино и телевидения Эдуард Радзюкевич, генерал-полковник МВД, первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками министерства внутренних дел Российской Федерации — начальник Главного штаба внутренних войск МВД России, заслуженный военный специалист Сергей Бунин.Прямая трансляция церемонии состоится в паблике «Наш Челябинск» в социальных сетях Facebook и Одноклассники . Источник: fondmityaev.ru.Церемония вручения премии «Светлое прошлое», приуроченная ко Дню образования Челябинской области, состоится 17 января 2021 года в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Н.Ю. Орлова. В мероприятии примут участие специальные гости. Премия вручаетсязнаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной деятельности. Проект реализуется с целью развития преемственности поколений, воспитания любви к малой родине. Сама награда – статуэтка «Кентавр с цветком в груди» работы знаменитого скульптора.Лауреаты за 2020 год:Спортсмен, кикбоксёр. Двукратный Чемпион Мира среди профессионалов, двукратный чемпион мира среди любителей, двукратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира, шестикратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу. Учился и тренировался в Челябинске.Учёный, этнограф. Теоретик движения в антропологии, профессор, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Режиссёр-документалист, президент Российского фестиваля антропологических фильмов. Лауреат Государственной премии в области науки и технологий за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики. Родился в Челябинске.Путешественник, рекордсмен. Капитан дальнего плавания, яхтенный капитан. Член Русского географического общества. Протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата.Организатор детских проектов в Челябинской области, награждён знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», почётный гражданин г. Миасс Челябинской области.Генерал-майор МВД в отставке. Создатель и начальник (1996) Челябинского юридического института МВД России. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ. Почётный академик РАЕН, почётный профессор Европейского университета, заслуженный работник МВД России; награждён орденом «Знак Почёта» и др. знаками отличия. Учился и работал в Челябинске.Заместитель главы администрации города Ялта. Заместитель Главы города Сочи в 2008-2018 гг. (в период организации крупных международных событий - Олимпийские игры-2014, Международный фестиваль молодёжи-2017, Чемпионат мира по футболу-2018 и др.). Лауреат премии Правительства Российской Федерации. Награждена Медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани I степени», Почётным знаком «За вклад в строительство олимпийских объектов», орденом Дружбы и др. правительственными наградами. Окончила Челябинский государственный институт культуры, работала в Челябинске.Учёный, горный инженер, доктор технических наук, профессор. Действительный член Академии горных наук (АГН), член-корреспондент Российской академии естественных наук. Заведующая Отделом теории проектирования освоения недр ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук», профессор ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» г. Владикавказ, заведующая научно-исследовательским отделом ООО «НИИОГР» (Челябинск), член экспертного совета по проблемам разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых Всероссийской аттестационной комиссии Минобрнауки России, эксперт Системы экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора. Дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.Родилась в г. Магнитогорск Челябинской области.Тележурналист, один из создателей и главный редактор телеканала «Моя Планета» ВГТРК. Принимал участие в создании 6 каналов холдинга («Наука», «История», «Живая планета» и т.д.). Член Российского географического общества. Лауреат Государственной Премии Правительства РФ в области СМИ. Родился в г. Челябинск.Ведущими торжественной церемонии вручения премии по традиции будут актриса театра им. Е. Вахтангова, народная артистка России, лауреат премий «Золотая лира» и «Гвоздь сезона», лауреат Царскосельской художественной премии за творческий вклад в развитие российской культуры и искусстваи поэт, композитор, народный артист России, дважды лауреат национальной премии «Овация», лауреат премий Фонда русской поэзииСпециальные гости церемонии: народная артистка России, актёр театра, кино и телевидения, генерал-полковник МВД, первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками министерства внутренних дел Российской Федерации — начальник Главного штаба внутренних войск МВД России, заслуженный военный специалист.Прямая трансляция церемонии состоится в паблике «Наш Челябинск» в социальных сетях ВКонтакте AzAzA 2021-01-12YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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