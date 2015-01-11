2021-01-12YEKT14:00:00 | Губерния Наблюдательный совет ФРП Челябинской области оценил достижения первых участников региональной программы по повышению производительности труда Источник: ФРП Челябинской области









ООО «Томир» и ООО «Завод «Челябторгтехника», в ноябре 2020 г. вступившие в пока единственную в России региональную программу «Адресная поддержка повышения производительности труда», подводят итоги участия в ней. По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера областные министерство промышленности и Фонд развития промышленности, а также общественная организация «Опора России» разработали регпрограмму как аналог нацпроекта «Производительность труда» для малых и средних предприятий области, чтобы открыть им доступ к его ключевым преференциям.Эксперты Фонда провели на предприятиях диагностику и разработали для каждого План мероприятий по устранению потерь и повышению эффективности производственных процессов.«Самым востребованным видом услуг у многих крупных промышленных предприятий области, с которыми работает наша компания, является лазерная резка металла. Поэтому в первую очередь мы решили повысить производительность именно на потоке изготовления изделий посредством лазерной резки металла, выбрав его в качестве пилотного участка», - рассказывает директор по производству ООО «Томир» Александр Старых.Изучив процессы комплектации заказа и отгрузки продукции, эксперты выявили ряд возможных улучшений в операциях гибки и окрашивания изделий, поэтому они также были включены в пилотный поток. Вместе с рабочей группой предприятия, прошедшей обучение основам бережливого производства, специалисты выделили основную проблему - неравномерную загрузку отдельных участков, когда одни оказываются перегруженными, а другие в это время простаивают.Первые же введённые экспертами улучшения исключили излишнюю сортировку деталей на переделах и значительно сократили количество поврежденных деталей. Например, когда на палеты, на которых хранятся детали для сборки, закрепили прорезиненные листы, мелкие детали перестали проваливаться сквозь щели. Такие, казалось бы, незначительные нововведения в комплексе приводят к большим результатам. Обученные экспертами специалисты предприятия продолжат самостоятельно внедрять принципы и инструменты бережливого производства и тиражировать приобретённые навыки на другие продуктовые линейки и бизнес-процессы.Завод «Челябторгтехника» производит индукционные плиты, шведские столы и линии раздачи для ресторанов быстрого питания, отелей, санаториев, образовательных учреждений и т.п. Здесь для создания пилотного потока выбрали участок изготовления кондитерских витрин.«Это новый для нас вид торговой техники. Мы начали выпускать их полтора года назад. Но процент выручки от реализации кондитерских витрин уже составляет более 10% в общей доле выпускаемой продукции. К тому же сейчас мы работаем над выходом на новые рынки дальнего зарубежья, где такие изделия востребованы. Поэтому регпрограмма, открывающая МСП доступ к ключевым преференциям Максим Пашенько.Оптимизировав процессы, предприятие планирует вдвое повысить производительность и увеличить выпуск продукции в 3 раза.Раньше этому препятствовали длительные сроки сборки, поиск комплектующих, поступающих с заготовительного участка, их неритмичная поставка, сборка большими партиями, ожидание холодильных агрегатов от смежного участка и другие потери. Эксперты регионального ФРП уменьшили размер партий, навели порядок на рабочих местах, спланировали непрерывный поток в производстве, организовали его снабжение комплектующими и ввели ряд других улучшений. В планах на этот год – распространение принципов бережливого производства на всю организацию, включая офисные процессы.«Работа экспертов по бережливому производству на площадках предприятий, безусловно, эффективный инструмент повышения производительности труда. Но самое главное - это получаемые сотрудниками конкретные навыки и опыт, которые позволяют продолжать оптимизировать процессы самостоятельно. Поэтому Фонд, как оператор нацпроекта и регпрограммы, предлагает две формы участия в ней. Помимо адресной поддержки повышения производительности, которой воспользовались «Томир» и «ЧТТ», есть второенаправление - «Обучение принципам и инструментам бережливого производства». Стажировку по нему на созданной при ФРП «Фабрике процессов» уже прошли около 50-ти сотрудников трёх предприятий области - Челябинского монтажно-наладочного управления «Спецэлеватормельмонтаж», «Уральской молочной компании» (группа компаний СИТНО) и «Магнитогорской торгово-производственной компании». Теперь они смогут выявить потери в своих производственных циклах, преобразовать их в проблемы и с помощью полученных знаний найти эффективные решения», - уверен директор регионального ФРП Сергей Казаков.Следующий конкурсный отбор участников региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» в форме участия «Адресная поддержка» намечен на первый квартал 2021 года. Участвовать в нём могут предприятия, соответствующие критериям, указанным в стандарте регионального ФРП.Бесплатное обучение на «Фабрике процессов» они могут пройти в любое удобное время. Для этого нужно лишь направить соответствующую заявку в ФРП Челябинской области.***ООО «Томир» - крупный производитель оборудования и комплектующих для монтажа энергосберегающих систем воздушного отопления и вентиляции в УрФО, работающий на рынке климатических систем более 20 лет.ООО «Завод «Челябторгтехника»» - проектировщик и производитель уникального оборудования для объектов общественного питания. Дилерская сеть компании представлена в 63 регионах РФ, а также в Казахстане, Белоруссии, Армении и Молдове. Ведутся переговоры о выходе на рынки Непала, Турции, Египта, Италии. Источник: ФРП Челябинской областиООО «Томир» и ООО «Завод «Челябторгтехника», в ноябре 2020 г. вступившие в пока единственную в России региональную программу «Адресная поддержка повышения производительности труда», подводят итоги участия в ней. По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера областные министерство промышленности и Фонд развития промышленности, а также общественная организация «Опора России» разработали регпрограмму как аналог нацпроекта «Производительность труда» для малых и средних предприятий области, чтобы открыть им доступ к его ключевым преференциям.Эксперты Фонда провели на предприятиях диагностику и разработали для каждого План мероприятий по устранению потерь и повышению эффективности производственных процессов.«Самым востребованным видом услуг у многих крупных промышленных предприятий области, с которыми работает наша компания, является лазерная резка металла. Поэтому в первую очередь мы решили повысить производительность именно на потоке изготовления изделий посредством лазерной резки металла, выбрав его в качестве пилотного участка», - рассказывает директор по производству ООО «Томир».Изучив процессы комплектации заказа и отгрузки продукции, эксперты выявили ряд возможных улучшений в операциях гибки и окрашивания изделий, поэтому они также были включены в пилотный поток. Вместе с рабочей группой предприятия, прошедшей обучение основам бережливого производства, специалисты выделили основную проблему - неравномерную загрузку отдельных участков, когда одни оказываются перегруженными, а другие в это время простаивают.Первые же введённые экспертами улучшения исключили излишнюю сортировку деталей на переделах и значительно сократили количество поврежденных деталей. Например, когда на палеты, на которых хранятся детали для сборки, закрепили прорезиненные листы, мелкие детали перестали проваливаться сквозь щели. Такие, казалось бы, незначительные нововведения в комплексе приводят к большим результатам. Обученные экспертами специалисты предприятия продолжат самостоятельно внедрять принципы и инструменты бережливого производства и тиражировать приобретённые навыки на другие продуктовые линейки и бизнес-процессы.производит индукционные плиты, шведские столы и линии раздачи для ресторанов быстрого питания, отелей, санаториев, образовательных учреждений и т.п. Здесь для создания пилотного потока выбрали участок изготовления кондитерских витрин.«Это новый для нас вид торговой техники. Мы начали выпускать их полтора года назад. Но процент выручки от реализации кондитерских витрин уже составляет более 10% в общей доле выпускаемой продукции. К тому же сейчас мы работаем над выходом на новые рынки дальнего зарубежья, где такие изделия востребованы. Поэтому регпрограмма, открывающая МСП доступ к ключевым преференциям нацпроекта «Производительность труда», для нас очень актуальна», - говорит директор ООО «Завод «Челябторгтехника»».Оптимизировав процессы, предприятие планирует вдвое повысить производительность и увеличить выпуск продукции в 3 раза.Раньше этому препятствовали длительные сроки сборки, поиск комплектующих, поступающих с заготовительного участка, их неритмичная поставка, сборка большими партиями, ожидание холодильных агрегатов от смежного участка и другие потери. Эксперты регионального ФРП уменьшили размер партий, навели порядок на рабочих местах, спланировали непрерывный поток в производстве, организовали его снабжение комплектующими и ввели ряд других улучшений. В планах на этот год – распространение принципов бережливого производства на всю организацию, включая офисные процессы.«Работа экспертов по бережливому производству на площадках предприятий, безусловно, эффективный инструмент повышения производительности труда. Но самое главное - это получаемые сотрудниками конкретные навыки и опыт, которые позволяют продолжать оптимизировать процессы самостоятельно. Поэтому Фонд, как оператор нацпроекта и регпрограммы, предлагает две формы участия в ней. Помимо адресной поддержки повышения производительности, которой воспользовались «Томир» и «ЧТТ», есть второенаправление - «Обучение принципам и инструментам бережливого производства». Стажировку по нему на созданной при ФРП «Фабрике процессов» уже прошли около 50-ти сотрудников трёх предприятий области - Челябинского монтажно-наладочного управления «Спецэлеватормельмонтаж», «Уральской молочной компании» (группа компаний СИТНО) и «Магнитогорской торгово-производственной компании». Теперь они смогут выявить потери в своих производственных циклах, преобразовать их в проблемы и с помощью полученных знаний найти эффективные решения», - уверен директор регионального ФРП.Следующий конкурсный отбор участников региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» в форме участия «Адресная поддержка» намечен на первый квартал 2021 года. Участвовать в нём могут предприятия, соответствующие критериям, указанным в стандарте регионального ФРП.Бесплатное обучение на «Фабрике процессов» они могут пройти в любое удобное время. Для этого нужно лишь направить соответствующую заявку в ФРП Челябинской области.***- крупный производитель оборудования и комплектующих для монтажа энергосберегающих систем воздушного отопления и вентиляции в УрФО, работающий на рынке климатических систем более 20 лет.- проектировщик и производитель уникального оборудования для объектов общественного питания. Дилерская сеть компании представлена в 63 регионах РФ, а также в Казахстане, Белоруссии, Армении и Молдове. Ведутся переговоры о выходе на рынки Непала, Турции, Египта, Италии. Национальный проект «Производительность труда» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. AzAzA 2021-01-12YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Правительство скорректировало нацпроект «Производительность труда и поддерж ...

Определены первые участники уникальной региональной программы по повышению ...

Эксперты РЦК в сфере производительности труда получили правительственную бл ...

В Челябинской области стало больше сертифицированных экспертов, внедряющих ...

Благодаря нацпроекту почти 400 специалистов промышленных предприятий Челяби ... {comments_news}