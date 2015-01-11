Челябинский театр исполнил мечту двух сестренок из южноуральской глубинки

В зимние каникулы осуществились новогодние мечты южноуральцев. Это стало возможным благодаря специальному проекту министерства культуры Челябинской области «Ярмарка желаний».О своих заветных желаниях жители региона писали в социальных сетях и на почту министру культуры Алексею Бетехтину. Среди самых интересных сообщений – два письма о мечте увидеть балет «Щелкунчик».Сестры София и Виктория Гузовы из села Тюлюк – юные поклонницы балетного искусства. «У нас есть мечта – побывать на рождественском спектакле «Щелкунчик» в театре оперы и балета в Челябинске. Мы даже бальные платья уже приготовили и очень хотим на бал!» – рассказали они в письме.И девочкам на самом деле удалось покорить всех сотрудников театра своими шикарными нарядами. До начала спектакля для гостей из Тюлюка сделали экскурсию: провели за кулисы, показали балетный класс и подарили на память пуанты, которые София сразу же примерила. Кроме того, девочки пообщались с солистами театра Екатериной Хомкиной-Сафроновой и Валерием Целищевым.Пригласительный билет в партер на спектакль «Щелкунчик» получила и челябинка Елена Коркина, которая очень хотела увидеть один из самых волшебных балетов Петра Ильича Чайковского. Таким образом, еще одна мечта в рамках проекта «Ярмарка желаний» исполнилась, сообщает пресс-служба Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Источник: ЧГАТОБ имени М.И.Глинки