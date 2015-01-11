«Ростелеком» определил ТОП-5 самых «прокачанных» поселков Челябинской области

Компания «Ростелеком» представила рейтинг самых активных населенных пунктов Южного Урала по востребованности точек Wi-Fi-доступа, установленных в рамках программы по устранению цифрового неравенства (УЦН). Итоги интернет-активности жителей деревень и поселков были подведены за декабрь 2020 года, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».Лидером пятерки самых активных населенных пунктов Южного Урала стал поселок Муравейник (Агаповский район) с численностью населения 285 жителей. Их совокупный трафик декабря составил 1,66 ТБ. Этот показатель эквивалентен 350 скачанным фильмам в HD-качестве или 200 000 аудиофайлов. Второе место занял поселок Лесной (Уйский район), жители которого прокачали 1, 63 ТБ информации. «Бронзу» взяли жители деревни Казбаево (Чебаркульский район), скачав 1,46 ТБ. Активно выходили в интернет также жители поселков Слава (Красноармейский район) и Правда (Варненский район). При этом средняя продолжительность сессии, зафиксированная службой мониторинга «Ростелекома», длилась целых 22,5 часа. В целом 1700 жителей Агаповского, Варненского, Красноармейского, Уйского и Чебаркульского районов области скачали в последнем месяце уходящего года около 7 ТБ информации.Компания «Ростелеком» реализует программу по устранению цифрового неравенства с 2015 года. Проект предполагает строительство волоконно-оптических линий связи в небольших населенных пунктах, где нет интернета.«Для того чтобы у жителей отдаленных территорий Южного Урала появилась эта услуга, компания «Ростелеком» за счет собственных средств построила порядка трех тысяч километров оптики в 30 районах области. Установка точек Wi-Fi-доступа обязательно согласовывается с администрациями муниципалитетов, ведь от этого зависит ее востребованность у жителей. Обычно точка доступа располагается вблизи социально значимых объектов – школ, сельских клубов, детских садов, библиотек», – рассказал технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин.С появлением возможности бесплатного выхода в интернет жителям малочисленных населенных пунктов Южного Урала стали доступны все преимущества цифрового быта: портал госуслуг, общение с друзьями в социальных сетях и мессенджерах, совершение интернет-покупок и многое другое.Национальный провайдер «Ростелеком» устанавливает в деревнях и селах с населением от 250 до 500 человек точки бесплатного беспроводного доступа в интернет. В целом, на Урале установлено 1000 точек Wi-Fi-доступа в малых населенных пунктах УрФО и Пермского края. Всего в рамках проекта точки УЦН будут установлены почти в 14 тысячах населенных пунктов по всей стране.