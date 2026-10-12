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Специалисты со всей страны обсудят в Челябинске пользу ИИ для библиотек.

Специалисты со всей страны обсудят в Челябинске пользу ИИ для библиотек.

Фото: ЧОУНБ

Специалисты со всей страны обсудят в Челябинске пользу ИИ для библиотек.

В областной столице пройдет конференция «Моргенштерновские чтения — 2026»

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке 22 и 23 октября состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Моргенштерновские чтения — 2026» (12+). Ее посвятят инновациям, технологиям и мастерству в библиографии. Программу двух дней опубликовали на сайте события.

Конференция начнется 22 октября с пленарного заседания. Участников поприветствуют президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда, министр культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, ректор ЧГИК Сергей Синецкий и директор ЧОУНБ Наталья Диская.

С приветственным словом выступит дочь ученого Исаака Моргенштерна — Юлия Машанова, заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина.

В первый день эксперты расскажут о научном пути Исаака Моргенштерна, культурном коде и теоретико-методологических подходах. Отдельный блок посвятят нейросетям: специалисты из УрФУ и Информационного центра имени Ушинского объяснят, как работать с промптами и почему промпт-инжиниринг стал новой «азбукой» для библиотекарей.

Сотрудник Эрмитажа Иван Прозоров прочитает онлайн-лекцию об электронных каталогах. День закончится награждением победителей конкурса на лучшее библиографическое издание. На него прислали 130 работ из 51 региона.

23 октября работа продолжится по трем секциям. На первой обсудят машинное зрение, искусственный интеллект, базы данных и работу виртуальных справочных служб. Вторая секция будет посвящена проектам Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки, а также созданию цифровых ресурсов об ученых. На третьей поговорят о классификации ресурсов и формировании библиографических ресурсов с помощью больших языковых моделей.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/

2026-10-13PKT10:59:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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