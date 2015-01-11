О ситуации по COVID-19 на 14.01.2021

Межрегиональное управление №71 информирует, что по состоянию на 16ч 00 мин 14.01.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 4745 случаев заболевания COVID-19.

За весь период наблюдения выздоровели 3550 человек.

С начала периода наблюдения по данным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России умерло 59 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Пресс-служба Межрегионального управления №71 ФМБА России

https://mru71.fmba.gov.ru/press-tsentr/detail/?ELEMENT_ID=41719