«Золушку» озерского театра «Наш дом» показали в четырех городах Челябинской области

Рождественские ёлки губернатора прошли с 7 по 14 января во всех городах и районах Южного Урала. Представления в форме красивых новогодних спектаклей и поздравления Дедушки Мороза смогли увидеть более шести тысяч детей. Раньше данное мероприятие проводилось только в пяти городах, куда свозились ребятишки с ближайших районов области. В этом же году представления прошли в каждом городе и районе с соблюдением норм и требований, но без хороводов и коллективных игр.

Театр «Наш дом» представил спектакль «Золушка» Е.Шварца в Нязепетровске, Верхнем Уфалее, Каслях и Аргаяше. Коллектив театра с особой ответственностью подошел к показам спектакля. В постановке занята большая часть труппы, поэтому было очень важно не попасть в волну заболеваний. Актеры почти справились с этой задачей, но всё же пришлось делать несколько срочных вводов в сказку. Режиссер спектакля Светлана Евстратова, актриса Яна Сюськина, студентка Озерского колледжа искусств Нелли Юмагужина, друг театра и по совместительству композитор постановки Сергей Гальперин спасли ситуацию и подменили выбывших из строя.

Профессионализм всех актёров неоспорим, ведь ежедневные репетиции на сцене родного театра также проходили в своём режиме. Спасибо всем, кто был причастен к проведению спектакля и позволил увидеть многим детишкам эту волшебную сказку.

Информация предоставлена озерским театром «Наш дом»

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45555/