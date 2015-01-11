Начался прием заявок на XIV фестиваль танцев студенческих отрядов Челябинской области

18 января стартует прием заявок на ежегодный XIV фестиваль танцев студенческих отрядов. Участники смогут раскрыть свое мастерство в следующих номинациях: «Уличный массовый танец», «Уличный парный танец», «Эстрадный массовый танец» и «Эстрадный парный танец». Прием заявок продлится до 8 февраля.«Сквозь призму времени» – так звучит тематика мероприятия в этом году. Участники смогут доказать своими номерами, что все новое – это хорошо забытое старое.Конкурс пройдет 19 февраля и традиционно будет посвящен празднованию Дню российских студотрядов. Мероприятие состоится на базе Южно-Уральского государственного университета.Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку от отряда на почту shstosusu@gmail.com до 8 февраля, а также к заявке прикрепить видео конкурсного номера. Результаты отборочного этапа буду известны уже 11 февраля в официальной группе мероприятия в социальной сети«Вконтакте».Отметим, что основной задачей мероприятия является повышение культурного, художественного, танцевального уровня участников, а также укрепление традиций студотрядов и отношений между бойцами. Организаторами конкурса выступают Южно-Уральский государственный университет, Челябинское региональное отделение МООО «РСО» и Штаб студенческих трудовых отрядов ЮУрГУ.