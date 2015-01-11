2021-01-20YEKT08:39:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 20.01.2021 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Сегодня среда 20 января 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 15 град. С • атмосферное давление 738 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 93 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП , без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения : Дзержинского 35 с 1 по 7 п С 9 до окончания Гайдара 24-9,10,11п С 9 до 11 часов Советская 41, Гайдара 27-5п С 9 до 12 часов 2 В сетях электро-снабжения : Ленина 67 С 9 до 12 часов Семенова 7 С 13 до окончания 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Дзержинского 35 с 1 по 7 п, Набережная 56 С 9 до окончания Гайдара 24-9,10,11п С 9 до 11 часов Советская 41, Герцена 16, Советская 31, Гайдара 27-5п С 9 до 12 часов Гайдара 6, К Маркса 6-1п С 9 до 14 часов Ленина 67 С 13 до 16 часов По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 20 января в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели. Уважаемые жители Озерского городского округа! В Челябинской области продолжает действовать масочный режим (ношение масок обязательно в общественных местах). Режим повышенной готовности продлен по 24 января 2021 года. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 20 января 2021 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, местами умеренный, в отдельных районах слабые метели. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью минус 17-22°, днем минус 14-19°. По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 20 января в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели. Повышается вероятность (Р=0,3) получения травм и гибели людей от обморожения и переохлаждения при морозе. 3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области № 980-рп от 20.11.2020 г. пожароопасный сезон 2020 года в лесах Челябинской области завершен 23 ноября 2020 года. 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище). 3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 173 сообщения. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/45601/ alebedeva 2021-01-20YEKT08:39:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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