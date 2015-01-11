Камерный театр приглашает на анималистический вернисаж

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Челябинской области станут еще более привлекательными для инвесторов. Произойдет это после принятия закона об увеличении льготного периода для резидентов с трех до четырех лет Подробнее
Обращение к работодателям Челябинской области о минимальном размере оплаты труда в Челябинской области с 1 января 2021 года первого заместителя Губернатора Челябинской области, координатора Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений И.А. Гехт Подробнее
Кампанию по вакцинации и работу министерства здравоохранения Челябинской области отметили на федеральном уровне. Во время заседания координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. В своём докладе министр назвал Челябинскую область в числе лидеров по организации процессов вакцинации.«Хочу отметить хорошую работу по вакцинации в Челябинской области. Они действительно четко организовали работу. Доведены все стандартные операционные процедуры по организации медицинской помощи, которые позволяют минимизировать временные затраты непосредственно при получении данного вида услуг», — сказал Михаил Мурашко.Напомним, что в Челябинскую область уже поступило 11 800 доз вакцины от коронавируса. В числе первых прививают группы риска: медицинский персонал, социальных работников, учителей, полицейских, волонтёров, а также жителей старше 65 лет, в том числе группы риска.«С момента поступления в область первой партии вакцины в нашем регионе четко выстроены все логистические цепочки, доставка до медицинских учреждений. Налажены процессы по проведению процедуры вакцинирования на местах, формированию списков желающих привиться. Мы ежедневно находимся на связи с федеральным центром и отрабатываем все поставленные задачи», – прокомментировал Юрий Семёнов, министр здравоохранения Челябинской области.Накануне Губернатор Алексей Текслер рассказал о планах правительства Челябинской области в части вакцинальный кампании.Было озвучено, что до конца февраля в область поступит 152 тысячи доз вакцины. Прививки также смогут поставить работники крупнейших предприятий, откроются вакцинальные пункты в вузах Челябинска и Магнитогорска.А уже с 1 февраля на портале Госуслуг заработает сервис, который позволит через личный кабинет зарегистрироваться на вакцинацию всем желающим. Подробнее
В Камерном театре Челябинска завтра состоится вернисаж выставки «Четыре темных лапы». Свои работы в стиле мрачного анимализма представит молодая художница Полина Гаврилова, сообщает пресс-служба театра.В экспозицию включены 22 монохромных изображения мистических или диких животных: носорога, лисы, зайца, единорога и других зверей, имеющие мрачный, зловещий оттенок. Автор картин – челябинский художник-любитель Полина Гаврилова, работающая под псевдонимом Belka Kisteuh. Это ее первая персональная выставка.«Кистеухая белка реально обитает в природе, но это редкий вид. Она очень большая по сравнению с остальными, и в отличие от своих сородичей иногда охотится на птиц и ящериц. Существуют легенды, в которых она даже на оленей нападает. Поэтому традиционный образ пушистого зверька не слишком подходит. Из этого родилась целая серия мрачных картин», - пояснила художница.Открытие выставки состоится 20 января, в 18:30, в Камерном театре. ⠀ Экспозиция будет доступна на протяжении месяца.Справочно: Полина Гаврилова родилась 22 марта 1993 года в Миассе, с 2009 живет в Челябинске. Имеет экономическое образование. Рисованием увлекалась с детства. В школе рисовала плакаты для различных мероприятий. Училась в школе искусств, брала частные уроки живописи. Полина ищет свой стиль, пробуя себя в абстракции, сюрреализме.