2021-01-20YEKT13:00:00 | Губерния Челябинские ориентировщики завоевали право выступать в составе юниорской сборной России Источник: Издательского дома «Комсомольская правда»









Четверо воспитанников челябинской областной спортивной школы представят нашу страну на первенстве Европы по лыжному ориентированию.Серия отборочных стартов (Всероссийские соревнования и Кубок России) прошла в конце декабря и начале января в Пермском крае и Республике Башкортостан. Ориентировщики челябинской областной спортивной школы сумели показать высокие результаты, завоевав медали в различных видах программы лыжного ориентирования.Так, в группе девушек до 17 лет Светлана Барышникова (тренер – Михаил Жуков) завоевала две золотые награды, четыре серебряных и одну бронзовую. Артемий Дорма (тренер – Ольга Кучина) в юниорской группе также выступил стабильно, став призером и победителем на нескольких дистанциях, а в заключительный день на марафонской дистанции в поселке Октябрьский Республика Башкортостан сумел показать второй результат в абсолютном зачете среди мужчин!Медали на отборочных стартах также завоевали воспитанники областной ДЮСШ Дмитрий Шамардин, Даниил Сафонов и Данила Быков.Особо нужно отметить выступление в группе девочек до 14 лет представительницы спортшколы Алисы Рахманкуловой (тренер – Михаил Жуков). На ее счету пять золотых медалей и несколько призовых мест в различных видах дисциплин лыжного ориентирования. Пока отбор спортсменов в сборную команду страны в этой возрастной группе не проводится, но это очень хороший задел на будущее.По итогам соревнований сразу четверо представителей областной спортивной школы попали в состав юниорских сборных команд страны – Артемий Дорма, Светлана Барышникова, Данила Быков и Ольга Евтюхова. Все выступят на первенстве Европы, которое пройдет во второй половине февраля в Эстонии.«Это очень весомые и высокие результаты, которые позволили нашим спортсменам не только подняться на пьедестал почета, но и войти в состав сборной команды России. К отборочным зимним стартам и ребята, и наставники начали готовиться еще весной, тренируясь в режиме самоизоляции, а после продолжили занятия на открытом воздухе. В школе много перспективных молодых спортсменов, которые в дальнейшем тоже выйдут на ведущие позиции и на областном и на всероссийском уровне», – отметил директор ГБУДО «ОДЮСШ» Юрий Логинов. Источник: Издательского дома «Комсомольская правда»Четверо воспитанников челябинской областной спортивной школы представят нашу страну на первенстве Европы по лыжному ориентированию.Серия отборочных стартов (Всероссийские соревнования и Кубок России) прошла в конце декабря и начале января в Пермском крае и Республике Башкортостан. Ориентировщики челябинской областной спортивной школы сумели показать высокие результаты, завоевав медали в различных видах программы лыжного ориентирования.Так, в группе девушек до 17 лет(тренер –) завоевала две золотые награды, четыре серебряных и одну бронзовую.(тренер –) в юниорской группе также выступил стабильно, став призером и победителем на нескольких дистанциях, а в заключительный день на марафонской дистанции в поселке Октябрьский Республика Башкортостан сумел показать второй результат в абсолютном зачете среди мужчин!Медали на отборочных стартах также завоевали воспитанники областной ДЮСШОсобо нужно отметить выступление в группе девочек до 14 лет представительницы спортшколы(тренер – Михаил Жуков). На ее счету пять золотых медалей и несколько призовых мест в различных видах дисциплин лыжного ориентирования. Пока отбор спортсменов в сборную команду страны в этой возрастной группе не проводится, но это очень хороший задел на будущее.По итогам соревнований сразу четверо представителей областной спортивной школы попали в состав юниорских сборных команд страны –Все выступят на первенстве Европы, которое пройдет во второй половине февраля в Эстонии.«Это очень весомые и высокие результаты, которые позволили нашим спортсменам не только подняться на пьедестал почета, но и войти в состав сборной команды России. К отборочным зимним стартам и ребята, и наставники начали готовиться еще весной, тренируясь в режиме самоизоляции, а после продолжили занятия на открытом воздухе. В школе много перспективных молодых спортсменов, которые в дальнейшем тоже выйдут на ведущие позиции и на областном и на всероссийском уровне», – отметил директор ГБУДО «ОДЮСШ» AzAzA 2021-01-20YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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