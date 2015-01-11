2021-01-20YEKT13:00:00 | Губерния «Солнечную долину» проинспектировали в преддверии этапа Кубка мира по фристайлу Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









На горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоялся инспекционный визит представителей Федерации фристайла России и телеканала «Матч ТВ», которые обсудили расстановку камер на позициях на трассе для организации качественной телетрансляции.ГЛК «Солнечная долина» уже в пятый раз будет проводить Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В этом году лучшие спортсмены планеты выступят на Южном Урале 12-13 марта. По предварительным данным, за медали будут бороться более 80 спортсменов из 18 стран.Накануне на горнолыжном курорте состоялась инспекция, в ходе которой были рассмотрены вопросы организации телетрансляции соревнований. По словам координатора подготовки трассы Алексея Иванова, у участников инспекции появились новые идеи для съемки соревнований. Так, будут установлены новые точки для телекамер, чтобы показать борьбу ведущих спортсменов мира на всех участках трассы. Общая ее протяженность составит 1100 метров.«Этап Кубка мира в Миассе был признан одним из лучших турниров в прошлых сезонах, поэтому будем держать тот же высокий уровень и в этом году», - Алексей Иванов.Также в ходе инспекции было оценено количество и качество снега для проведения этапа Кубка мира. Алексея Иванов отметил, что снега много, он заготовлен в 100-процентном объеме, это позволит провести соревнования на высоком уровне.Отметим, что перед стартом Кубка мира на территории ГЛЦ «Солнечная долина» пройдут соревнования федерального значения – Кубок России по сноуборд кроссу (21-24 февраля) и финал Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс (24 февраля – 1 марта). После их окончания организаторы начнут работы по строительству трассы для Кубка мира. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиНа горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоялся инспекционный визит представителей Федерации фристайла России и телеканала «Матч ТВ», которые обсудили расстановку камер на позициях на трассе для организации качественной телетрансляции.ГЛК «Солнечная долина» уже в пятый раз будет проводить Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В этом году лучшие спортсмены планеты выступят на Южном Урале 12-13 марта. По предварительным данным, за медали будут бороться более 80 спортсменов из 18 стран.Накануне на горнолыжном курорте состоялась инспекция, в ходе которой были рассмотрены вопросы организации телетрансляции соревнований. По словам координатора подготовки трассыу участников инспекции появились новые идеи для съемки соревнований. Так, будут установлены новые точки для телекамер, чтобы показать борьбу ведущих спортсменов мира на всех участках трассы. Общая ее протяженность составит 1100 метров.«Этап Кубка мира в Миассе был признан одним из лучших турниров в прошлых сезонах, поэтому будем держать тот же высокий уровень и в этом году», - Алексей Иванов.Также в ходе инспекции было оценено количество и качество снега для проведения этапа Кубка мира. Алексея Иванов отметил, что снега много, он заготовлен в 100-процентном объеме, это позволит провести соревнования на высоком уровне.Отметим, что перед стартом Кубка мира на территории ГЛЦ «Солнечная долина» пройдут соревнования федерального значения – Кубок России по сноуборд кроссу (21-24 февраля) и финал Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс (24 февраля – 1 марта). После их окончания организаторы начнут работы по строительству трассы для Кубка мира. AzAzA 2021-01-20YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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