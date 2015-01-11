Прививка от коронавируса: противопоказания, как подготовиться к вакцинации

На данный момент произведено несколько десятков вакцин от коронавируса, но именно российскую Президент Владимир Путин назвал самой лучшей. Первыми согласились сделать прививку группы добровольцев, среди которых было и немало знаменитостей. Многие из них рассказали в социальных сетях о своем самочувствии и ощущениях после укола. И вот теперь началась массовая вакцинация. Но до того, как идти в поликлинику, важно убедиться, что у вас нет противопоказаний. Как правильно подготовиться к прививке?

Противопоказания

В инструкции к одной из наших вакцин «Спутник V» написано, что она предназначена для лиц от 18 до 60 лет. Нельзя делать прививку во время простуды или ОРВИ, если у человека повышена температура, он кашляет и т.д. Иммунитет после болезни ослаблен, желательно подождать, пока он восстановится.

Это же касается и обострения хронических заболеваний. Врачи советуют в этих случаях отложить вакцинацию на месяц, или, как минимум, на 2 недели.

Если у человека имеются следующие хронические заболевания, перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с врачом, не только с терапевтом, а тем специалистом, который занимается лечением болезни:

заболевания печени и почек;

сахарный диабет;

эпилепсия;

инсульт, болезни ЦНС;

сердечно-сосудистые;

иммунодефициты;

аутоиммунные болезни;

астма, болезни легких;

аллергии, экзема.

Только лечащий врач, изучив историю болезни, решит, направить пациента на прививку или же посоветует отказаться от нее. Скорее всего, пациентам с этими хроническими заболеваниями запретят вакцинацию, если только не наблюдается стойкая ремиссия.

Нельзя делать прививку людям, больным туберкулезом, с онкологическими заболеваниями, с гепатитом В и С, сифилисом, ВИЧ, а также тем, кто в течение года перенес инсульт, острый коронарный синдром. Пациентам, которые недавно делали другую прививку, нужно напомнить об этом врачу, т.к. должен пройти минимум месяц после предыдущей вакцинации, например, от гриппа.

Беременным и кормящим женщинам прививку не делают, как и тем, кто планирует в течение 3 месяцев зачать ребенка. Детям она тоже противопоказана.

Как подготовиться к вакцинации

Особой подготовки к вакцинации не требуется. Врачи советуют за 3 дня до укола и 3 дня после не употреблять спиртные напитки, а также отказаться от тяжелой пищи и фастфуда. За 1-2 дня не стоит ходить в баню или сауну. Тем, у кого часто наблюдаются аллергические реакции, можно за день до вакцинации и через день после нее выпить антигистаминные препараты.

Несколько дней после вакцинации могут наблюдаться побочные эффекты:

мышечные боли;

слабость, сонливость;

боль в месте укола;

головные боли;

повышенная температура, до 39 градусов (в редких случаях), чаще всего – 37-38.

Эти неприятные симптомы появляются не у всех и могут быть слабо выраженными.

После прививки необходимо носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию, т.к. на формирование иммунитета уходит несколько недель, до 42 дней после первого укола. Все это время есть риск заразиться COVID-19. И после вакцинации человек может переболеть коронавирусом, однако в этом случае болезнь будет протекать без осложнений.

https://www.cheltv.ru/privivka-ot-koronavirusa-protivopokazaniya/