Южноуральские НКО могут подать заявки на конкурс «Исследователь»

Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов. Глава региона дал ряд поручений руководителям территорий, среди них — не уклоняться от встреч с жителями. Ограничения, вводимые из-за пандемии, — не повод отказываться от личных приемов Подробнее
В Челябинской области не будут вводиться так называемые ковид-паспорта для тех, кто поставит прививку от коронавируса, – об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе совещания с главами муниципальных образований в четверг, 21 января Подробнее
МТС Банк – один из российских банков, обслуживающий физических и юридических лиц. Одним из самых востребованных продуктов являются кредитные карты, которые можно использовать для оплаты покупок, снятия наличных и даже хранения собственных средств. Мы расскажем, какую кредитную карту МТС Банка выбрать в 2021 году. Подробнее
Впервые в этом году в Озерске при поддержке администрации округа и ПО «Маяк» была организована и проведена акция по сбору новогодних натуральных елок, пихт и сосен «Ёлки в дело». Жители Озерска принесли на пункты сбора около 150 хвойных деревьев Подробнее
Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс социальных исследований. К участию приглашаются некоммерческие организации, которые уже имеют исследовательский опыт, направленный на изучение социальной проблемы или целевой аудитории проектов.Пять победителей под руководством кураторов разработают аналитику на основе собственного исследования, используя оригинальные подходы и современные цифровые инструменты. Результаты работы под руководством менторов будут опубликованы на сайте конкурса. Заявки на конкурс принимаются до 31 января включительно по ссылке.Определять победителей будет корпус жюри, в который входят директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин, председатель совета директоров компании WikiVote Василий Буров, руководитель конкурса «Исследователь» Кристина Казакова, президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский, управляющий партнер экспертного бюро «Сообщество» Алексей Арбузов. При выборе победителей члены жюри примут во внимание актуальность изучаемой социальной проблемы, адекватность методов исследования, значимость исследования для некоммерческого сектора, корректный формат представления результатов, высокий потенциал дальнейшего развития.Отметим, что конкурс проходит при поддержке Фонда социальных исследований и «Капитана Грантов».