За полгода почти семь тысяч южноуральцев стали владельцами авто

Большинство жителей берут машины в кредит и со скидкой от государства. В этом году Минпромторг страны направит более 16 млрд рублей на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности.Для физических лиц действуют четыре программы: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Медицинский работник» и «Трейд-ин». По ним можно получить скидку 10% на уплату первого взноса от стоимости автомобиля. Его цена не должна превышать 1,5 миллиона рублей. На льготу могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребенка, медработники, а также те, кто сдал старое авто в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.Участие в программах льготного лизинга и льготного автокредитования принимают более 40 крупнейших банков и около 60 лизинговых организаций страны.Почти четыре млрд рублей направили на программу льготного лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По ней бизнесмены получают скидку в 10% от стоимости нового автомобиля на уплату авансового платежа (но не более 500 тысяч рублей). Скидка предоставляется лизинговой организацией.Более трех миллиардов рублей пойдут на стимулирование продаж газомоторной техники. Эта мера позволит улучшить экологическую ситуацию за счет увеличения численности транспорта (в том числе общественного и коммунального), использующего природный газ в качестве моторного топлива.