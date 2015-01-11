Серию землетрясений зафиксировали в Челябинской области

В Челябинской области продолжают регистрировать подземные толчки. Места вновь выявленной активности обнаружили в горных районах — вблизи Миасса.

Информацию о землетрясениях опубликовал Казахстанский национальный центр данных. Землетрясения на Южном Урале зарегистрировали 21 и 22 января — недалеко от Миасса. Магнитуда составила 1.9 и 1.7 соответственно.

Впрочем, особенных опасений для жителей эта ситуация не представляет. Подобные сейсмические события относят к довольно слабым. Так, по оценке специалистов, при магнитуде 2 подземные толчки способны почувствовать некоторые домашние животные, колебания также могут быть заметны на верхних этажах высотных зданий.

Когда значение приближается к трем, то эффект оказывается более ощутимым, однако и тогда, вероятно, события не несут серьезной угрозы.

Отметим, что в Челябинской области периодически фиксируют подземные толчки, в основном — небольшие. Однако осенью 2018 года в Катав-Ивановске случилось землетрясение магнитудой больше пяти. Пострадали десятки домов и больница, а вскоре в окрестностях нашли грязевой оползень.

После разрушительного события ученые продолжают внимательно следить за сейсмической активностью.

https://www.cheltv.ru/seriyu-zemletryasenij-zafiksirovali/