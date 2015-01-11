В зеркале переписи: какое образование предпочитают россияне

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В пять с половиной раз увеличилась за полвека доля населения с высшим образованием в России. Как меняется число и состав студентов, а также уровень образования в нашей стране? Об этом рассказывает сайт Всероссийской переписи населения.Уровень образования населения продолжает расти, о чем свидетельствуют переписи населения: в 1959 году в России на тысячу человек старше 15 лет приходилось около 40 обладателей дипломов вуза, в 1979 — около 80, в 2010 — 221 человек. По данным Челябинскстата, в Челябинской области по итогам переписи населения 2010 года рост образовательного уровня населения (по сравнению с 2002 годом) составил 47,4% в расчете на тысячу человек старше 15 лет. Всего за полвека в России доля населения с высшим образованием увеличилась в 5,5 раза!Посмотрим, как менялась и доля студентов высших учебных заведений. В середине прошлого века на 10 тысяч всех россиян приходилось 120-130 студентов. К началу XXI века этот показатель вырос до 320-330, в 2010 году — до 480-490. Затем началось падение, поскольку заканчивали школы и поступали в вузы молодые люди 90-х годов рождения. Так, число обучающихся в 2019/20 учебном году было на 14,2% меньше, чем в 2000/01. При этом наибольшее падение численности студентов наблюдалось в частных вузах – почти на 30%, в государственных – на 17%.«В последние 2-3 года число поступающих начало расти, что и продолжится некоторое время. Надо понимать: на показателях отразилась и наша история с демографическими ямами — последствиями Великой Отечественной войны. Поэтому, говоря о росте или падении численности студентов, это всегда стоит учитывать», — поясняет Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова. В 2019/20 учебном году на очной и очно-заочной формах в России обучалось 2 568 тыс. студентов, в 2017/18 — 2 515 тыс.Из числа всех студентов 27,6% обучаются по группе специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки», 24,5% — «Экономика и управление», 12,9% — «Юриспруденция», 10,1% — «Образование» и 4,7% — «Здравоохранение и медицинские науки». «По данным последних лет уже заметно хоть и небольшое, но перераспределение в сторону технических и медицинских специальностей», — отмечает Елена Егорова.