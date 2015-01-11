«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области подведены итоги областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»: в номинации «Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях» ПО «Маяк» признано абсолютным победителем Подробнее
Подведены итоги Областного фестиваля-конкурса новогодних спектаклей для детей "Морозко". Заявки на участие прислали 12 коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея Подробнее
В минувшие выходные молодежь студенческих отрядов "Мирный атом 2021", депутат Собрания депутатов по микрорайону Заозёрный Василий Сметанин и члены Общественной молодёжной палаты организовали стройку снежной горки Подробнее
Как ростки дубов, посаженные ко Дню Победы стали причиной конфликта между учениками, педагогами 36-ой школы и жителями соседнего дома. И как проблема, уходящая корнями в землю, дошла до самого верха - Кремля!