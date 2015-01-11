Подведены итоги Областного фестиваля-конкурса новогодних спектаклей для детей "Морозко". Заявки на участие прислали 12 коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея. Озерский театр кукол «Золотой петушок» представил жюри фестиваля премьерный спектакль "Времена года , или Почему снег белый» А. Лукьяновой.

В спектакле были заняты актеры Алена Максимова, Регина Филимонцева, Татьяна Белка и Сабина Ильсимбетова. Четыре героини, воплотившие времена года, волшебным образом преображали природу. Помогали им актеры, которые работали за ширмой – Сергей Гальперин и Роман Соловьев. Актерский ансамбль и мастерство кукловождения отметили все члены жюри.

Премьера 2020 года признана «Лучшим спектаклем в театре кукол» на фестивале «Морозко».

Веселый праздник с «морозазаменителями» и елочкой, проходивший в этом году в необычном, бесконтактном формате также отмечен Дипломом «За самую остроумную новогоднюю интермедию».

Поздравляем главного режиссёра Дмитрия Ерохина и всю команду театра кукол!

Член жюри фестиваля Людмила Фёдорова сказала: «В Озерском театре кукол удивительный главный режиссёр - настоящий фантазёр. Он умеет удивлять, радует каждым своим спектаклем».

Ещё один важный факт не остался незамеченным на церемонии награждения по итогам фестиваля. В нашей большой театральной семье прибавление, Дмитрия Николаевича поздравили с рождением доченьки Любавы!!!

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45685/