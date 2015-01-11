2021-01-26YEKT15:00:00 | Губерния Челябинская область активизирует диалог с бизнесом по вопросам ценообразования Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Для снижения и поддержания цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости на федеральном уровне реализуются соглашения между минпромторгом, минсельхозом России и предпринимателями. По поручению первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова на территории регионов необходимо обеспечить присоединение к этим соглашениям производителей, предприятий оптовой и розничной торговли сахаром-песком и маслом подсолнечным. Эту работу в Челябинской области курирует экономический блок правительства.По последним данным УФНС России по Челябинской области средняя цена на масло подсолнечное рафинированное дезодорированное в регионе составляет 108,11 руб./литр, сахар-песок белый (ГОСТ 33222-2015, категория ТС) – 44,56 руб/кг. Эти значения находятся в пределах допускаемых соглашениями значений, установленных на уровне 110 и 46 руб. соответственно.Минэкономразвития Челябинской области в еженедельном формате проводит мониторинг уровня цен на социально значимые товары на основании информации муниципальных образований, а также мониторинг присоединения хозяйствующих субъектов к соглашениям. В настоящее время к ним подключились 3 региональные торговые сети, порядка 60 несетевых магазинов, 8 оптовых компаний и 4 производителя подсолнечного масла, занимающих более 95% рынка.Ценообразование на продукты первой необходимости вошло в повестку очередного рабочего совещания экономического блока областного правительства во главе с заместителем губернатора Егором Ковальчуком и муниципалитетов Челябинской области. В нем также приняли участие представители минсельхоза региона и контрольно-надзорных органов, руководители оптовых и розничных предприятий торговли.В ходе беседы выяснилось, что крупные сетевые компании охотнее подключаются к федеральным соглашениям. Меньше энтузиазма проявляют небольшие и средние предприятия. Основными причинами нежелания подключаться к работе по сдерживанию роста цен являются наличие остатков, закупленных ранее по высоким ценам, ценовая политика оптовых компаний, а также логистические трудности, в основном проявляющие себя в ситуации с сахаром, производителей которого в регионе просто нет.Егор Ковальчук призвал муниципалитеты активнее выстраивать диалог с предпринимателями на местах. В этом районным и городским администрациям информационно и консультационно помогают органы исполнительной власти Челябинской области, ФНС, ФАС и Челстат. Дополнительно минэкономразвития направит органам МСУ контакты крупных производителей сахара и масла для налаживания прямых связей и помощи бизнесу.Для проведения максимально эффективной работы в этом направлении решено также создать рабочую группу по контролю за ценами. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиДля снижения и поддержания цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости на федеральном уровне реализуются соглашения между минпромторгом, минсельхозом России и предпринимателями. По поручению первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова на территории регионов необходимо обеспечить присоединение к этим соглашениям производителей, предприятий оптовой и розничной торговли сахаром-песком и маслом подсолнечным. Эту работу в Челябинской области курирует экономический блок правительства.По последним данным УФНС России по Челябинской области средняя цена на масло подсолнечное рафинированное дезодорированное в регионе составляет 108,11 руб./литр, сахар-песок белый (ГОСТ 33222-2015, категория ТС) – 44,56 руб/кг. Эти значения находятся в пределах допускаемых соглашениями значений, установленных на уровне 110 и 46 руб. соответственно.Минэкономразвития Челябинской области в еженедельном формате проводит мониторинг уровня цен на социально значимые товары на основании информации муниципальных образований, а также мониторинг присоединения хозяйствующих субъектов к соглашениям. В настоящее время к ним подключились 3 региональные торговые сети, порядка 60 несетевых магазинов, 8 оптовых компаний и 4 производителя подсолнечного масла, занимающих более 95% рынка.Ценообразование на продукты первой необходимости вошло в повестку очередного рабочего совещания экономического блока областного правительства во главе с заместителем губернатораи муниципалитетов Челябинской области. В нем также приняли участие представители минсельхоза региона и контрольно-надзорных органов, руководители оптовых и розничных предприятий торговли.В ходе беседы выяснилось, что крупные сетевые компании охотнее подключаются к федеральным соглашениям. Меньше энтузиазма проявляют небольшие и средние предприятия. Основными причинами нежелания подключаться к работе по сдерживанию роста цен являются наличие остатков, закупленных ранее по высоким ценам, ценовая политика оптовых компаний, а также логистические трудности, в основном проявляющие себя в ситуации с сахаром, производителей которого в регионе просто нет.призвал муниципалитеты активнее выстраивать диалог с предпринимателями на местах. В этом районным и городским администрациям информационно и консультационно помогают органы исполнительной власти Челябинской области, ФНС, ФАС и Челстат. Дополнительно минэкономразвития направит органам МСУ контакты крупных производителей сахара и масла для налаживания прямых связей и помощи бизнесу.Для проведения максимально эффективной работы в этом направлении решено также создать рабочую группу по контролю за ценами. AzAzA 2021-01-26YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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