«Онлайночка» научит южноуральцев делать сайты

В 2021 году наша страна отмечает 60-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина - первого полета человека в космос. В честь этого эпохального для всего человечества события 1 февраля Озерский городской музей открывает выставку плакатов из фондов Государственного исторического музея Южного Урала Подробнее
Привлечение инвестиций – одна из приоритетных задач правительства Челябинской области. Это неоднократно подчеркивал губернатор Алексей Текслер. В прошлом году инвестсовет утвердил дорожную карту по улучшению делового климата в регионе на 2020–2021 годы, и на сегодняшний день она выполнена почти на 100%. Существенной частью этой работы остается внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Подробнее
В Челябинской области стартует новый проект «Медиасреды» — «Онлайночка». В феврале пройдут две трансляции, где спикеры разберут с участниками создание сайта, начиная со структуры и заканчивая визуальной составляющей, сообщает Молодежный ресурсный центр.Первая трансляция (3 февраля, в 16:00) будет посвящена созданию сайта: как составить структуру и техническое задание. О том, зачем проектам нужны сайты и что обязательно они должны включать в себя, расскажет выпускающий редактор портала «Молодежь Южного Урала» Юлия Попова.Вторая онлайн-встреча посвящена тому, как работать с шаблонами на Tilda. Дата занятия — 17 февраля. Дизайнер проекта «Медиасреда»Богдан Мильковский проведет экскурс по Tilda, расскажет о шаблонах и их особенностях, а также объяснит, как работать дизайнеру с конструктором сайтов.Участие может принять любой желающий, заполнив регистрацию на TimePad. Регистрация открыта на оба вебинара.«Медиасреда» – образовательный проект, где каждое событие по формату отличается от другого, а программа строится на решении кейсов. Участникам помогут разобраться в SMM, стать специалистами в Digital или создать авторское новое медиа.