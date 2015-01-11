«Онлайночка» научит южноуральцев делать сайты

Привлечение инвестиций – одна из приоритетных задач правительства Челябинской области. Это неоднократно подчеркивал губернатор Алексей Текслер. В прошлом году инвестсовет утвердил дорожную карту по улучшению делового климата в регионе на 2020–2021 годы, и на сегодняшний день она выполнена почти на 100%. Существенной частью этой работы остается внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Подробнее