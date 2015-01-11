В Пластовском районе газифицировали еще одно село

В Пластовском муниципальном районе завершилось строительство межпоселкового газопровода до села Кукушка. Теперь жители 42 частных домов села смогут подключиться к сетям газоснабжения, сообщает минстрой.Тема газификации региона стоит на особом контроле у губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Одним из его поручений стало увеличение в 2020 году объемов финансирования проектов газификации в регионе.В ближайшие три года по решению главы региона на строительство объектов газификации (по уже готовым проектам) ежегодно будут направляться крупные суммы. В 2021 году на эти цели предусмотрено 750 млн рублей. За это время планируется реализовать все проекты, имеющие положительное заключение государственной экспертизы и созданные с участием самих жителей.В декабре 2020 года в Пластовском районе реализовали крупный проект газификации. Подключиться к голубому топливу смогут жители 161 частного дома в Пласте (39 домов), селах Старый Кумляк (53 домов) и Новый Кумляк (69 домов). В январе 2021 года в районе завершили строительство межпоселкового газопровода до села Кукушка. В нем всего 42 дома, в которых проживает около 100 человек. Голубое топливо уже зажгли в первых двух домах. Одной из первых подключилась семья Матвеевых. Их соседи в ближайшее время тоже готовятся провести к себе газ.
Источник: пресс-служба минстроя Челябинской области