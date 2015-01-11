Банк России приглашает челябинских пенсионеров на онлайн-лекции по финансовой грамотности

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ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Губерния

Ученые выявили взаимосвязь между рынками высоких технологий и энергетических ресурсов

Ученые Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета проанализировали динамику цен на продукцию с искусственным интеллектом и на выбросы СО2, в результате чего выявили отрицательную взаимосвязь между ними. Экономисты подтвердили, что инвестиции в искусственный интеллект могут служить диверсифицирующим активом даже в условиях пандемии коронавируса. Исследование было опубликовано в высокорейтинговом журнале Technological Forecasting & Social Change (Scopus, Q1).
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления Авирал Кумар Тивари совместно с учеными из Франции, Австралии и Вьетнама изучил структуру и динамику зависимости цен на искусственный интеллект и квоты на выбросы углекислого газа.Налогообложение и квотирование выбросов углекислого газа помогают бороться с глобальным потеплением. Компании должны будут получить или купить разрешение на выбросы СО2. На фирмы налагаются крупные штрафы, если они превышают квоты в течение года. Следовательно, затраты стимулируют компании на сокращение выбросов и увеличение гибкости торговли. «Использование передовых технологий и инноваций может значительно сократить выбросы углекислого газа. Эффективность производства и возобновляемые источники энергии помогают снизить выбросы в разных странах, например в Китае. Тесная взаимосвязь между рынком торговли квотами на выбросы СО2 и технологиями в отношении улучшения окружающей среды, вероятно, предоставит фирмам два варианта: инвестировать большие суммы в модернизацию технологий или покупать квоты на выбросы на рынке», – поясняет профессор Тивари.Таким образом, рынок высоких технологий и рынок энергетических ресурсов стали ближе друг к другу. Изучение взаимосвязи этих двух рынков имеет решающее значение для распределения активов и рисков управления инвестиционным портфелем.С полным текстом новости можно ознакомиться на сайте. Подробнее

| Губерния

Опера «Иоланта» возвращается на челябинскую сцену

В театре имени М. И. Глинки полным ходом идет подготовка к премьере самой светлой оперы Петра Чайковского.
К этому сочинению великого русского композитора челябинский...

| Губерния

Челябинские дошколята готовятся выступить на городской спартакиаде

В детских садах областного центра проходят «Веселые старты» среди воспитанников старших подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений.
Состязания...

| Губерния

Молодежь Южного Урала выберет «Ивент года»

Это первая премия, которая позволит определить, какое событие 2020 года в молодежной политике стало самым ярким. «Ивент года» пройдет в два этапа: на первом подписчики...

| Губерния

Кубок СМИ 2021 имени Ольги Давиденко состоится 26-28 февраля на «Солнечной долине»

К участию в Межрегиональном Кубке по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу приглашаются члены Союза журналистов, сотрудники редакций СМИ, PR-специалисты, блогеры...

| Губерния

Банк России приглашает челябинских пенсионеров на онлайн-лекции по финансовой грамотности

В России стартовала весенняя сессия проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения». Онлайн-занятия предназначены для людей пенсионного и предпенсионного...

| Городские новости

В общежитии посёлка Метлино стало по-домашнему уютно

В конце прошлого года из бюджета округа были выделены средства для того, чтобы создать достойные условия проживания. В настоящее время ремонт завершён. В коридорах...

| Губерния

В Челябинской области спасли беременную с полным поражением легких

В конце декабря в роддом областной клинической больницы №2 на вертолете с бригадой врачей из Центра медицины катастроф Магнитогорска доставили пациентку с полным...

| Губерния

В День памяти жертв Холокоста: южноуральцы — освободители Освенцима

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году бойцы Красной армии освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) — символ геноцида евреев в годы Второй мировой войны. В числе освободителей Освенцима были и южноуральцы, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала.
Среди них в первую очередь следует упомянуть Николая Ивановича Парфенова, уроженца Кусы. Он прошел всю войну от начала до конца, участвовал в боях за Ленинград и на Курской дуге, освобождал Сумы, Винницу, Тернополь и Львов. Когда советские войска вошли в Освенцим, командир полка, где служил наш земляк, погиб под артобстрелом, и комбату Парфенову пришлось взять командование на себя.«Весть о смерти командира полка как-то быстро дошла до солдат и офицеров. В их взглядах и разговорах выражалась решимость отомстить врагу сполна за понесенные в этот день потери и смерть комполка. Мощное и дружное «ура!» завершило полное уничтожение гарнизона концлагеря Освенцим», — вспоминал Николай Парфенов.Другой южноуралец, Виктор Алексеевич Ширшов, непосредственного участия в освобождении Освенцима не принимал, он сражался за расположенный в 10 км севернее город Явожно. На территории города также был концентрационный лагерь, узники которого направлялись на уничтожение в Аушвиц. За освобождение Явожно Ширшов получил медаль «За отвагу».Составить представление о том, какая картина предстала глазам красноармейцев, когда они вошли в Освенцим, помогают снимки еще одного нашего земляка — фронтового фотокорреспондента Аркадия Ходова. Они сделаны в лагере смерти Майданек и концлагере Померания. Один из самых тяжелых снимков — красноармейцы в Майданеке, держащие в руках детские ботинки. На лицах бойцов — шок и подавленность от осознания того, какие ужасные дела творились в этом месте.Снимки из архива Аркадия Ходова, хранящегося в Государственном историческом музее Южного Урала, представлены на открывшейся накануне выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в Музейно-выставочном центре. Там же экспонируются материалы, посвященные Николаю Парфенову и Виктору Ширшову.[gallery]«Холокост — тема сложная и тяжелая. Когда вы пройдетесь по выставке и ознакомитесь с представленными документами и фотографиями, вы увидите, через какие немыслимые испытания прошло поколение, пережившее Великую Отечественную войну. Память об этом мы должны хранить обязательно», — отметил на презентации выставки заместитель директора Исторического музея Александр Лымарев.Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» располагается в Музейно-выставочном центре (вход со стороны набережной) и будет работать до 29 января. Вход свободный. Подробнее

| Губерния

Ко Дню борьбы с раком южноуральцы смогут получить консультацию дерматолога

Южный Урал присоединится к проведению Всемирного дня борьбы с раком. Специально к памятной дате, 3 и 4 февраля, жители региона смогут получить бесплатные консультации...
| Губерния

Банк России приглашает челябинских пенсионеров на онлайн-лекции по финансовой грамотности

В России стартовала весенняя сессия проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения». Онлайн-занятия предназначены для людей пенсионного и предпенсионного возраста, а также работников учреждений соцобслуживания населения. Стать слушателями могут и жители Челябинской области. Подключение доступно как в составе группы, так и индивидуально из дома, сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.Проект состоит из трех курсов: «Экономия для жизни», «Банковские услуги» и «Финансовое мошенничество». На занятиях пожилые люди получат знания о современных финансовых продуктах и услугах, правилах безопасного обращения с банковскими картами, различных видах страхования. Слушатели узнают, как вести семейный бюджет, как распознать финансовых мошенников и многое другое. Кроме того, курс затрагивает темы, связанные с социальными льготами, мерами господдержки и возможностями портала «Госуслуги».Для подключения к занятиям необходимы доступ в интернет, компьютер или ноутбук. Подробную информацию о подключении, а также расписание занятий можно найти на сайте проекта.Онлайн-проект Банка России «Финансовая грамотность для старшего поколения» стартовал в 2020 году. В осеннюю сессию в нем приняли участие более 700 пожилых людей из Челябинской области. Весенняя сессия продлится с 27 января до 23 апреля 2021 года. По окончании курсов слушатели получат сертификаты.
2021-01-27YEKT14:00:00
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