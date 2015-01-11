Банк России приглашает челябинских пенсионеров на онлайн-лекции по финансовой грамотности

Ученые Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета проанализировали динамику цен на продукцию с искусственным интеллектом и на выбросы СО2, в результате чего выявили отрицательную взаимосвязь между ними. Экономисты подтвердили, что инвестиции в искусственный интеллект могут служить диверсифицирующим активом даже в условиях пандемии коронавируса. Исследование было опубликовано в высокорейтинговом журнале Technological Forecasting & Social Change (Scopus, Q1). Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления Авирал Кумар Тивари совместно с учеными из Франции, Австралии и Вьетнама изучил структуру и динамику зависимости цен на искусственный интеллект и квоты на выбросы углекислого газа.Налогообложение и квотирование выбросов углекислого газа помогают бороться с глобальным потеплением. Компании должны будут получить или купить разрешение на выбросы СО2. На фирмы налагаются крупные штрафы, если они превышают квоты в течение года. Следовательно, затраты стимулируют компании на сокращение выбросов и увеличение гибкости торговли. «Использование передовых технологий и инноваций может значительно сократить выбросы углекислого газа. Эффективность производства и возобновляемые источники энергии помогают снизить выбросы в разных странах, например в Китае. Тесная взаимосвязь между рынком торговли квотами на выбросы СО2 и технологиями в отношении улучшения окружающей среды, вероятно, предоставит фирмам два варианта: инвестировать большие суммы в модернизацию технологий или покупать квоты на выбросы на рынке», – поясняет профессор Тивари.Таким образом, рынок высоких технологий и рынок энергетических ресурсов стали ближе друг к другу. Изучение взаимосвязи этих двух рынков имеет решающее значение для распределения активов и рисков управления инвестиционным портфелем.С полным текстом новости можно ознакомиться на сайте. Подробнее
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году бойцы Красной армии освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) — символ геноцида евреев в годы Второй мировой войны. В числе освободителей Освенцима были и южноуральцы, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала. Среди них в первую очередь следует упомянуть Николая Ивановича Парфенова, уроженца Кусы. Он прошел всю войну от начала до конца, участвовал в боях за Ленинград и на Курской дуге, освобождал Сумы, Винницу, Тернополь и Львов. Когда советские войска вошли в Освенцим, командир полка, где служил наш земляк, погиб под артобстрелом, и комбату Парфенову пришлось взять командование на себя.«Весть о смерти командира полка как-то быстро дошла до солдат и офицеров. В их взглядах и разговорах выражалась решимость отомстить врагу сполна за понесенные в этот день потери и смерть комполка. Мощное и дружное «ура!» завершило полное уничтожение гарнизона концлагеря Освенцим», — вспоминал Николай Парфенов.Другой южноуралец, Виктор Алексеевич Ширшов, непосредственного участия в освобождении Освенцима не принимал, он сражался за расположенный в 10 км севернее город Явожно. На территории города также был концентрационный лагерь, узники которого направлялись на уничтожение в Аушвиц. За освобождение Явожно Ширшов получил медаль «За отвагу».Составить представление о том, какая картина предстала глазам красноармейцев, когда они вошли в Освенцим, помогают снимки еще одного нашего земляка — фронтового фотокорреспондента Аркадия Ходова. Они сделаны в лагере смерти Майданек и концлагере Померания. Один из самых тяжелых снимков — красноармейцы в Майданеке, держащие в руках детские ботинки. На лицах бойцов — шок и подавленность от осознания того, какие ужасные дела творились в этом месте.Снимки из архива Аркадия Ходова, хранящегося в Государственном историческом музее Южного Урала, представлены на открывшейся накануне выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в Музейно-выставочном центре. Там же экспонируются материалы, посвященные Николаю Парфенову и Виктору Ширшову.[gallery]«Холокост — тема сложная и тяжелая. Когда вы пройдетесь по выставке и ознакомитесь с представленными документами и фотографиями, вы увидите, через какие немыслимые испытания прошло поколение, пережившее Великую Отечественную войну. Память об этом мы должны хранить обязательно», — отметил на презентации выставки заместитель директора Исторического музея Александр Лымарев.Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» располагается в Музейно-выставочном центре (вход со стороны набережной) и будет работать до 29 января. Вход свободный. Подробнее
В России стартовала весенняя сессия проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения». Онлайн-занятия предназначены для людей пенсионного и предпенсионного возраста, а также работников учреждений соцобслуживания населения. Стать слушателями могут и жители Челябинской области. Подключение доступно как в составе группы, так и индивидуально из дома, сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.Проект состоит из трех курсов: «Экономия для жизни», «Банковские услуги» и «Финансовое мошенничество». На занятиях пожилые люди получат знания о современных финансовых продуктах и услугах, правилах безопасного обращения с банковскими картами, различных видах страхования. Слушатели узнают, как вести семейный бюджет, как распознать финансовых мошенников и многое другое. Кроме того, курс затрагивает темы, связанные с социальными льготами, мерами господдержки и возможностями портала «Госуслуги».Для подключения к занятиям необходимы доступ в интернет, компьютер или ноутбук. Подробную информацию о подключении, а также расписание занятий можно найти на сайте проекта.Онлайн-проект Банка России «Финансовая грамотность для старшего поколения» стартовал в 2020 году. В осеннюю сессию в нем приняли участие более 700 пожилых людей из Челябинской области. Весенняя сессия продлится с 27 января до 23 апреля 2021 года. По окончании курсов слушатели получат сертификаты.