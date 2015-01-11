2021-01-27YEKT14:00:00 | Губерния Кубок СМИ 2021 имени Ольги Давиденко состоится 26-28 февраля на «Солнечной долине» Источник: Людмила Ковалева, Наталья Вольвач, Дмитрий Сопильняк, Олег Каргаполов, Владимир Сазонов, Гарсия Жало









К участию в Межрегиональном Кубке по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу приглашаются члены Союза журналистов, сотрудники редакций СМИ, PR-специалисты, блогеры (лидеры мнений). Открыта регистрация, которая продлится до 15.02.2021. Зарегистрироваться для участия в Кубке СМИ можно на сайте кубоксми.рф. Там размещены условия, Программа, Положение о соревнованиях, а также история Кубка СМИ.Ежегодный зимний медиапраздник в горах Южного Урала проводится с 2012 года, с 2014 года — на межрегиональном уровне. Специалисты медиасферы общаются, планируют общие социальные проекты, участвуют в профессиональных мастер-классах, поют и соревнуются. Многие участники Кубка СМИ уверены, что его теплую атмосферу не сравнить с любыми другими мероприятиями!Команда для участия в соревнованиях формируется из 5 человек (горнолыжники и/или сноубордисты). Победители соревнований получат медали, призы от партнеров и Кубок. Старт будет дан 27 февраля на трассе № 2 «Солнечная» ГЛК «Солнечная долина» (где обычно проходит Кубок Губернатора). Для участников Кубка СМИ традиционно выбран выполаживающийся участок склона, чтобы свои силы могли попробовать даже начинающие горнолыжники и сноубордисты. Ведь значение соревнований — в привлечении внимания к здоровому образу жизни, горнолыжному спорту, красоте гор как достопримечательности Южного Урала. Допускается участие сборных команд – например, из разных СМИ, разных городов и даже разных регионов. Введены дополнительные номинации, не зависимые от спортивных результатов, это дает шанс отличиться участникам с любым уровнем катания. Также будут награждены лучшие болельщики.С командой могут зарегистрироваться 2 болельщика, которые проживают на ГЛК и посещают все мероприятия на тех же условиях, что и члены команды (за минимальный аккредитационный взнос 2500 р. с человека). Дополнительные болельщики могут разместиться на ГЛК со скидкой 15% или приехать в день соревнований.Соревнования по картингу в 2021 году проводятся только в личном зачете. На картинг участники Кубка СМИ записываются по желанию – при регистрации команды (в заезде картинга могут участвовать и зарегистрированные болельщики).После регистрации команды, для участников соревнований станут доступны тренировки на «Солнечной долине» по льготному тарифу!Организаторы Кубка СМИ 2021: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Союз журналистов Челябинской области, группа компаний «Микар», ГЛК «Солнечная долина». Кубок СМИ 2021 пройдёт при поддержке партнеров – патриотов Южного Урала, заинтересованных в развитии и продвижении экотуризма, защите окружающей среды. В форумной части выступят спикеры на темы популяризации экотуризма на Южном Урале, коммуникациям организаторов успешных социальных проектов с традиционными и новыми медиа. О партнерах и спикерах скоро расскажем.История Кубка СМИ: Родина Кубка СМИ — горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное в Башкортостане. В течение 9 лет Кубок проводился здесь при поддержке УК «ММК-Курорт» и гостеприимстве санатория «Юбилейный». В 2021 году организаторы решили провести его на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под г. Миасс Челябинской области, что позволит и сменить обстановку, и тем, кто не бывал, познакомиться с комфортными условиями этого места. ГЛК «Солнечная долина», который входит в ТОР-10 курортов России, ежегодно обновляется, в частности, для проживания участников Кубка СМИ предоставлен недавно введенный в эксплуатацию апарт-отель «SportsResidence».Кубок СМИ с 2019 года носит имя Ольги Давиденко — в память о председателе Союза журналистов Челябинской области (с 2015 по 2018 год).Ольга была соорганизатором, идейным вдохновителем, а также постоянной участницей (и многократной чемпионкой!) Кубка СМИ.Кроме спортивных соревнований в программе Кубка СМИ — награждение победителей двух творческих конкурсов имени Ольги Давиденко: профессионального мастерства журналистов и профессионального мастерства PR-специалистов. Первый конкурс проводит Союз журналистов, второй — Клуб пресс-служб Челябинской области совместно с Институтом медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ. Группа компаний «Микар» третий год выделяет премии победителям этих конкурсов — с целью поощрения лучших мастеров медиасферы, мотивации для журналистов и PR-специалистов повышать свой профессионализм.Источник фото: Людмила Ковалева,

Наталья Вольвач,

Дмитрий Сопильняк,

Олег Каргаполов, Владимир Сазонов,

Гарсия Жало, участники Кубка СМИ #КубокСМИ2021Контакты оргкомитета на сайте Источник: Людмила Ковалева, Наталья Вольвач, Дмитрий Сопильняк, Олег Каргаполов, Владимир Сазонов, Гарсия ЖалоК участию в Межрегиональном Кубке по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу приглашаются члены Союза журналистов, сотрудники редакций СМИ, PR-специалисты, блогеры (лидеры мнений). Открыта регистрация, которая продлится до 15.02.2021. Зарегистрироваться для участия в Кубке СМИ можно на сайте кубоксми.рф. Там размещены условия, Программа, Положение о соревнованиях, а также история Кубка СМИ.Ежегодный зимний медиапраздник в горах Южного Урала проводится с 2012 года, с 2014 года — на межрегиональном уровне. Специалисты медиасферы общаются, планируют общие социальные проекты, участвуют в профессиональных мастер-классах, поют и соревнуются. Многие участники Кубка СМИ уверены, что его теплую атмосферу не сравнить с любыми другими мероприятиями!(горнолыжники и/или сноубордисты). Победители соревнований получат медали, призы от партнеров и Кубок. Старт будет дан 27 февраля на трассе № 2 «Солнечная» ГЛК «Солнечная долина» (где обычно проходит Кубок Губернатора). Для участников Кубка СМИ традиционно выбран выполаживающийся участок склона, чтобы свои силы могли попробовать даже начинающие горнолыжники и сноубордисты. Ведь значение соревнований — в привлечении внимания к здоровому образу жизни, горнолыжному спорту, красоте гор как достопримечательности Южного Урала. Допускается участие сборных команд – например, из разных СМИ, разных городов и даже разных регионов. Введены дополнительные номинации, не зависимые от спортивных результатов, это дает шанс отличиться участникам с любым уровнем катания. Также будут награждены лучшие болельщики.С командой, которые проживают на ГЛК и посещают все мероприятия на тех же условиях, что и члены команды (за минимальный аккредитационный взнос 2500 р. с человека). Дополнительные болельщики могут разместиться на ГЛК со скидкой 15% или приехать в день соревнований.в 2021 году проводятся только в личном зачете. На картинг участники Кубка СМИ записываются по желанию – при регистрации команды (в заезде картинга могут участвовать и зарегистрированные болельщики).После регистрации команды, для участников соревнований станут доступныМинистерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Союз журналистов Челябинской области, группа компаний «Микар», ГЛК «Солнечная долина». Кубок СМИ 2021 пройдёт при поддержке партнеров – патриотов Южного Урала, заинтересованных в развитии и продвижении экотуризма, защите окружающей среды.выступят спикеры на темы популяризации экотуризма на Южном Урале, коммуникациям организаторов успешных социальных проектов с традиционными и новыми медиа. О партнерах и спикерах скоро расскажем.: Родина Кубка СМИ — горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное в Башкортостане. В течение 9 лет Кубок проводился здесь при поддержке УК «ММК-Курорт» и гостеприимстве санатория «Юбилейный». В 2021 году организаторы решили провести его на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под г. Миасс Челябинской области, что позволит и сменить обстановку, и тем, кто не бывал, познакомиться с комфортными условиями этого места. ГЛК «Солнечная долина», который входит в ТОР-10 курортов России, ежегодно обновляется, в частности, для проживания участников Кубка СМИ предоставлен недавно введенный в эксплуатацию апарт-отель «SportsResidence».— в память о председателе Союза журналистов Челябинской области (с 2015 по 2018 год).Ольга была соорганизатором, идейным вдохновителем, а также постоянной участницей (и многократной чемпионкой!) Кубка СМИ.Кроме спортивных соревнований в программе Кубка СМИ — награждение победителей двух творческих конкурсов имени Ольги Давиденко:. Первый конкурс проводит Союз журналистов, второй — Клуб пресс-служб Челябинской области совместно с Институтом медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ. Группа компаний «Микар» третий год выделяет премии победителям этих конкурсов — с целью поощрения лучших мастеров медиасферы, мотивации для журналистов и PR-специалистов повышать свой профессионализм.Источник фото: Людмила Ковалева,Наталья Вольвач,Дмитрий Сопильняк,Олег Каргаполов, Владимир Сазонов,Гарсия Жало, участники Кубка СМИ #КубокСМИ2021Контакты оргкомитета на сайте https://кубоксми.рф AzAzA 2021-01-27YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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