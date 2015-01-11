В зимний период большое количество пожаров происходит в частных банях. Как этого избежать?

При установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства. Ремонт и кладку кирпичных печей доверяйте квалифицированным специалистам.

Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи должна быть покрыта металлическим листом, размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара.

Все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест, или пропитанный глиняным раствором войлок.

Довольно часто пожар в бане случается из-за неправильно сделанного дымохода. Многие думают, что, купив и установив сэндвич-трубы, они решают все проблемы, связанные с правильным монтажом дымохода. Но на самом деле одной сэндвич-трубы недостаточно, обязательно надо применять проходной короб и соответствующую засыпку.

Поверхность кирпичной дымовой трубы в чердачном помещении обмазывают глиняным раствором и после высыхания белят. Это необходимо для того, чтобы на белом фоне было легче обнаружить возникшие дефекты.

Дымоход печи – место обильного скопления сажи. Поэтому пожар вполне может возникнуть по причине её возгорания. Вывод один – следить за чистотой дымохода и не допускать его засорения. При эксплуатации кирпичной печи необходимо регулярно следить за ее состоянием. Трещины, сколы, выпадение кирпича из топки или дымохода допускать никак нельзя.

Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно, и не перекаливать печь.

Частой причиной пожара становится поврежденная или неправильно сделанная электропроводка. Все электромонтажные работы должны выполняться специалистами.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция также необходима электрокаменкам, как и печам на дровах. Защитные термические экраны на стенах и потолке – обязательный показатель безопасной парной.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45683/