16 отделов налоговой службы закрылись в Челябинской области

С 1 января в Челябинской области прекратили свою работу 16 отделений налоговых инспекций. Это связано с оптимизацией службы в целях повышения эффективности работы и сокращения расходов на содержание налоговых органов.

«Прием налогоплательщиков продолжает осуществляться в центральных офисах налоговых инспекций и в ближайших отделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)»,

— заявили в УФНС России по Челябинской области.

Так, закрылись отделения в Карабаше, Пласте, Верхнеуральске, Усть-Катаве, Снежинске, Нязепетровске, Кусе, Чебаркуле, также в селах Миасское, Октябрьское, Кизильское, Бреды, Фершампенуаз, Кунашак, Аргаяш и Уйское.

Отмечается, что на работу налоговой службы закрытие территориальных инспекций не повлияет — во всех многофункциональных центрах региона осуществляется предоставление 16 государственных услуг ФНС России: по государственной регистрации, выдаче ИНН, предоставлению информации о задолженности, приему деклараций 3-НДФЛ и документов по имущественным налогам физических лиц.

«Кроме того, налоговые органы продолжат практику организации в районах области выездных „мобильных“ офисов, семинаров, вебинаров в целях предоставления необходимых разъяснений по вопросам налогообложения и обслуживания налогоплательщиков»,

— добавляют в УФНС региона.

Помимо этого, воспользоваться услугами налоговой службы можно в личном кабинете официального сайта ФНС либо по единому федеральному номеру контакт-центра 8-800-222-22-22.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/bolee-15-otdelov-nalogovoy-sluzhby-zakrylis-v-chelyabinskoy-oblasti/