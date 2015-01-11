Более 276 тысяч южноуральцев будут получать повышенную ежемесячную денежную выплату

Начался набор участников на третий сезон проекта «Event-департамент. Подготовка молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту». Слушателей ждет обширная образовательная программа и стажировка в различных НКО региона. Организатором выступает АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина». На протяжении двух с половиной месяцев 200 участников пройдут курс обучения по двум направлениям (организационное и digital). Организационное направление преследует цель сформировать лидеров и организаторов, способных осуществлять разработку грантовых проектов, подготовку площадок к мероприятию, реализацию навыков событийного менеджмента, работу с волонтерами и оборудованием. На digital-направлении будут обучать работе с камерой и видеоредакторами, технике продвижения личного бренда, умению создавать качественный контент.Для лучшего ознакомления с проектом будут проводиться презентационные интенсивы, на которых потенциальным участникам расскажут о проекте и проведут игру, направленную на создание собственного проекта. В течение курса обучения слушатели поучаствуют в трех выездных форумах. Первый форум пройдет для организационного направления, второй – для digital. Третий форум станет заключительным, и проводить его будут те, кто лучше всего зарекомендовал себя в третьем сезоне «Event-департамента».Часть участников проекта также смогут посетить пять четырехчасовых интенсивов, где доработают свои идеи, разработанные на форумах, разберут типичные ошибки, пройдут тренинговый курс с целью более углубленного развития и закрепления навыков организации социальных мероприятий.После прохождения двух форумов участникам представится возможность стать стажерами одной из некоммерческих организаций - партнеров проекта «Event-департамент». Вместе с наставниками они смогут проработать и организовать собственные мероприятия.«Проект «Event-департамент» является уникальным в своем роде, поскольку позволяет активным людям найти себя, обрести опыт и погрузиться в мир некоммерческого сектора. Уже сейчас идет реализация третьего сезона, который направлен на формирование реестра молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту, и я искренне верю, что выпускники этого сезона станут активными общественными деятелями региона и реализуют поставленные идеи», — поделился Евгений Гордиенко, исполнительный директор «Event-департамента». [gallery]«Event-департамент» – это комплексная площадка по подготовке молодых профессиональных кадров некоммерческого сектора Челябинской области, обладающих различными узкоспециализированными навыками и умениями, необходимыми для успешной деятельности в общественных объединениях. Особенностью обучения является неформальный подход к взаимодействию с участниками, возможность с самого начала углубиться в суть и понять особенности работы в некоммерческом секторе. Организатором «Event-департамента» является АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина».Ссылка на регистрацию Подробнее
С 1 января в Челябинской области прекратили свою работу 16 отделений налоговых инспекций. Это связано с оптимизацией службы в целях повышения эффективности работы и сокращения расходов на содержание налоговых органов Подробнее
Жители Карабаша обратились в средства массовой информации с жалобой на то, что людям старше 65 лет не ставят прививку от коронавируса. В местной больнице им говорят, что поступивший в поликлинику препарат «Гам-Ковид-Вак» небезопасен для пожилых, о чем есть запись в инструкции Подробнее
В России с 1 февраля 2021 года на 4,9% увеличена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2021 № 73 размер индексации определен, исходя из уровня инфляции за 2020 год. В Челябинской области ЕДВ получают более 276 тыс. человек, пользующихся правом на федеральные льготы, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.К указанной категории граждан относятся инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории граждан.На 4,9% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он положен всем получателям ЕДВ и предоставляется им в форме льготных услуг или в денежном эквиваленте (в зависимости от выбора гражданина). Стоимость набора с февраля вырос до 1211,66 руб. в месяц:• лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц);• путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 руб. в месяц);• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 134,04 руб. в месяц).Подробнее о социальных выплатах на официальном сайте ПФР по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/federal_beneficiaries/.