Госжилинспекция Челябинской области возобновила в полном объеме прием граждан

Начался набор участников на третий сезон проекта «Event-департамент. Подготовка молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту». Слушателей ждет обширная образовательная программа и стажировка в различных НКО региона. Организатором выступает АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина».

На протяжении двух с половиной месяцев 200 участников пройдут курс обучения по двум направлениям (организационное и digital). Организационное направление преследует цель сформировать лидеров и организаторов, способных осуществлять разработку грантовых проектов, подготовку площадок к мероприятию, реализацию навыков событийного менеджмента, работу с волонтерами и оборудованием. На digital-направлении будут обучать работе с камерой и видеоредакторами, технике продвижения личного бренда, умению создавать качественный контент.Для лучшего ознакомления с проектом будут проводиться презентационные интенсивы, на которых потенциальным участникам расскажут о проекте и проведут игру, направленную на создание собственного проекта. В течение курса обучения слушатели поучаствуют в трех выездных форумах. Первый форум пройдет для организационного направления, второй – для digital. Третий форум станет заключительным, и проводить его будут те, кто лучше всего зарекомендовал себя в третьем сезоне «Event-департамента».Часть участников проекта также смогут посетить пять четырехчасовых интенсивов, где доработают свои идеи, разработанные на форумах, разберут типичные ошибки, пройдут тренинговый курс с целью более углубленного развития и закрепления навыков организации социальных мероприятий.После прохождения двух форумов участникам представится возможность стать стажерами одной из некоммерческих организаций - партнеров проекта «Event-департамент». Вместе с наставниками они смогут проработать и организовать собственные мероприятия.«Проект «Event-департамент» является уникальным в своем роде, поскольку позволяет активным людям найти себя, обрести опыт и погрузиться в мир некоммерческого сектора. Уже сейчас идет реализация третьего сезона, который направлен на формирование реестра молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту, и я искренне верю, что выпускники этого сезона станут активными общественными деятелями региона и реализуют поставленные идеи», — поделился Евгений Гордиенко, исполнительный директор «Event-департамента». [gallery]«Event-департамент» – это комплексная площадка по подготовке молодых профессиональных кадров некоммерческого сектора Челябинской области, обладающих различными узкоспециализированными навыками и умениями, необходимыми для успешной деятельности в общественных объединениях. Особенностью обучения является неформальный подход к взаимодействию с участниками, возможность с самого начала углубиться в суть и понять особенности работы в некоммерческом секторе. Организатором «Event-департамента» является АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина».Ссылка на регистрацию Подробнее