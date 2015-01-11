Госжилинспекция Челябинской области возобновила в полном объеме прием граждан

В Главном управлении «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» со 2 февраля 2021 года возобновлен в полном объеме прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства.Обратиться в ГУ ГЖИ по вопросам государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, а также за предоставлением государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Челябинской области можно в обычном порядке.Прием обращений и входящей корреспонденции осуществляется:- по почте на адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 43;- в электронной форме через сайт ГИС ЖКХ;- в кабинетах для приема обращений по адресам местонахождения Главного управления, его структурных подразделений в управленческих округах Челябинской области;- через специальный ящик для приема обращений, расположенный на первом этаже Главного управления ГЖИ;- через интернет-приемную на сайте ГУ ГЖИ (для обращений, не требующих проведения проверок).Личный прием граждан руководителями ГУ ГЖИ осуществляется согласно графику по предварительной записи (тел. 727-78-88).Напоминаем, что при личном обращении в ведомство гражданам необходимо иметь при себе паспорт и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки).Режим работы организации: понедельник – четверг, с 8:30 до 17:30, пятница, с 8:30 до 16:15. Перерыв - с 12:00 до 12:45. Суббота и воскресенье - выходные дни.