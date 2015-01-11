Социальный контракт: если нужна помощь

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа доводит до сведения граждан: если в настоящий момент вы зарегистрированы в центре занятости в качестве безработного или ищущего работу, доход вашей семьи ниже величины прожиточного минимума (на 01.01.2021 он составляет 11 430 рублей), то у вас есть возможность заключить с УСЗН Социальный контракт.
В рамках Социального контракта, УСЗН будет выплачивать гражданину ежемесячную денежную выплату в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в размере 12 032 рублей.
Обращаться по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 20, тел. 5-55-39; 9-19-82.