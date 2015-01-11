В Челябинске выпустили промо-ролик о книге «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир»

В России могут ввести новую выплату для беременных женщин. По словам депутатов Госдумы, разрабатывающих соответствующий законопроект, такая мера поможет женщинам пережить сложный период и улучшит демографические показатели Подробнее
Мошенники замаскировались под Центробанк России и предлагают получить якобы положенные «коронавирусные» выплаты – информация с символикой Центробанка распространяется под видом рекламы в соцсетях Подробнее
Представители крупнейшего в ЕАЭС интернет-магазина Wildberries совместно с экономическим блоком правительства области подбирают наиболее перспективную на Южном Урале площадку для реализации инвестпроекта по строительству логистического центра.
Министерство социальных отношений совместно с телекомпанией «ОТВ» и Урало-Сибирским Домом Знаний подготовили презентационный ролик о книге «Боги войны», посвященной южноуральцам – героям Великой Отечественной войны. Посмотреть ролик можно, перейдя по ссылке.Книга с дополненной реальностью адресована, прежде всего, учащимся детям, молодежи и педагогам. Издание поступило в школы и библиотеки Челябинской области. Презентационный ролик рассказывает об уникальности книги, ее особенностях — дополнительной реальности и красочных иллюстрациях, а самое главное — о фактах Великой Отечественной войны, которые можно узнать по реальным историям людей, внесших огромный вклад в Великую Победу. Таких рассказов – описаний подвигов в книге более 60.В презентационный ролик вошло интервью первого заместителя губернатора региона Ирины Гехт. Она отметила, что книга, прежде всего, рассчитана на детей и выпущена в том формате, в котором они привыкли воспринимать информацию. Также издание имеет специальное бесплатное приложение и дополненную реальность.Организаторы проекта планируют транслировать видеоролик о книге в образовательных организациях, на книжных выставках и других культурно-просветительских мероприятиях.Отметим, проект издания книги был поддержан Фондом президентских грантов и Правительством Челябинской области, благодаря чему в свет вышло девять тысяч экземпляров, которые поступили в школы и библиотеки Челябинской области.