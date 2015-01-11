2021-02-05YEKT16:00:00 | Губерния Южноуральцев будут обучать основам общественного самоуправления и взаимодействия с органами власти Источник: Ассоциация ТОС Челябинской области









Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Челябинской области запускает новый образовательный проект в форме интерактивных семинаров «Местные сообщества – драйвер развития территорий». Семинары будут проводиться с 6 февраля по 17 апреля в Челябинском, Копейском, Златоустовском и Магнитогорском городских округах, сообщает пресс-служба Ассоциации ТОС Челябинской области.Проект реализуется с участием экспертов Федерального экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным сообществам, при поддержке губернатора Челябинской области, Совета муниципальных образований Челябинской области и Челябинского филиала Президентской академии. Он нацелен на выявление жителей, желающих участвовать в общественном и местном самоуправлении, и повышение их социальной активности в решении местных проблем.Интерактивный семинар продолжительностью пять часов включает три взаимосвязанных блока вопросов.Первый блок называется «Территориальные общественные самоуправления: от решения локальных проблем к решению вопросов местного значения».Участники смогут ознакомиться с потенциальными направлениями работы органов ТОС, включая инициативное (народное) бюджетирование, формами и способами взаимодействия с органами местного самоуправления, развития социальной базы ТОС за счет малых объединений граждан. Именно ТОС экспертное сообщество в России единодушно называет как наиболее результативную форму социального партнерства и мощный социальный ресурс повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. В Челябинской области деятельность органов ТОС незаметна для граждан. Активисты ТОС имеют низкий уровень знаний о способах, методах и формах взаимодействия с органами власти, ограничены в доступе к актуальной информации. В подавляющем числе муниципалитетов гражданам не оказывается консультационная, методическая, юридическая помощь при создании и организации деятельности ТОС.Тема второго блока сформулирована как «Менеджер местного сообщества: как стать лидером общественного мнения». Активные граждане смогут ознакомиться с современными инструментами по вовлечению жителей территорий в самостоятельное решение социальных, культурных и хозяйственно-бытовых вопросов, получить актуальные знания об основах социального проектирования, инициативного бюджетирования, привлечения дополнительного финансирования, первичные умения и навыки взаимодействия между собой, с органами ТОС и МСУ, разработки планов и организации деятельности местных сообществ, участия в решении вопросов местного значения и развития территорий. Отметим, что реализация семи из 12 национальных проектов предусматривает активную роль гражданского общества. Уже к 2024 году законодательство предусматривает определение 5% расходов муниципальных бюджетов с прямым участием граждан.Третий блок семинара – «Создание соседских центров: пример объединения граждан по месту жительства». Слушатели смогут ознакомиться с опытом создания и деятельности соседских центров, разработать проекты собственных центров. Из числа лучших проектов, подготовленных участниками, не менее 10 будут реализованы при непосредственной поддержке Ассоциации ТОС.Соседские центры становятся точками роста самоорганизации жителей и местного самоуправления в России. В них вызревают конструктивные и оптимальные модели самоуправления и развития территорий, однако на Южном Урале примеры создания и функционирования таких объединений единичны.По мнению организаторов, реализация проекта позволит «перезагрузить» местные ТОС, расширить перечень направлений и форм работы их органов. Результаты творческой работы участников проекта будут использованы как образцы и пособие для начинающих менеджеров местных сообществ. Участники проекта смогут стать наставниками для других территорий в своих муниципальных образованиях.Ассоциация ТОС Челябинской области продолжит оказывать органам ТОС, соседским центрам и активным гражданам консультационную, методическую и правовую помощь, будет способствовать максимальному распространению информации об опыте их деятельности. Источник: Ассоциация ТОС Челябинской областиАссоциация территориальных общественных самоуправлений Челябинской области запускает новый образовательный проект в форме интерактивных семинаров «Местные сообщества – драйвер развития территорий». Семинары будут проводиться с 6 февраля по 17 апреля в Челябинском, Копейском, Златоустовском и Магнитогорском городских округах, сообщает пресс-служба Ассоциации ТОС Челябинской области.Проект реализуется с участием экспертов Федерального экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным сообществам, при поддержке губернатора Челябинской области, Совета муниципальных образований Челябинской области и Челябинского филиала Президентской академии. Он нацелен на выявление жителей, желающих участвовать в общественном и местном самоуправлении, и повышение их социальной активности в решении местных проблем.Интерактивный семинар продолжительностью пять часов включает три взаимосвязанных блока вопросов.Первый блок называется «Территориальные общественные самоуправления: от решения локальных проблем к решению вопросов местного значения».Участники смогут ознакомиться с потенциальными направлениями работы органов ТОС, включая инициативное (народное) бюджетирование, формами и способами взаимодействия с органами местного самоуправления, развития социальной базы ТОС за счет малых объединений граждан. Именно ТОС экспертное сообщество в России единодушно называет как наиболее результативную форму социального партнерства и мощный социальный ресурс повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления. В Челябинской области деятельность органов ТОС незаметна для граждан. Активисты ТОС имеют низкий уровень знаний о способах, методах и формах взаимодействия с органами власти, ограничены в доступе к актуальной информации. В подавляющем числе муниципалитетов гражданам не оказывается консультационная, методическая, юридическая помощь при создании и организации деятельности ТОС.Тема второго блока сформулирована как «Менеджер местного сообщества: как стать лидером общественного мнения». Активные граждане смогут ознакомиться с современными инструментами по вовлечению жителей территорий в самостоятельное решение социальных, культурных и хозяйственно-бытовых вопросов, получить актуальные знания об основах социального проектирования, инициативного бюджетирования, привлечения дополнительного финансирования, первичные умения и навыки взаимодействия между собой, с органами ТОС и МСУ, разработки планов и организации деятельности местных сообществ, участия в решении вопросов местного значения и развития территорий. Отметим, что реализация семи из 12 национальных проектов предусматривает активную роль гражданского общества. Уже к 2024 году законодательство предусматривает определение 5% расходов муниципальных бюджетов с прямым участием граждан.Третий блок семинара – «Создание соседских центров: пример объединения граждан по месту жительства». Слушатели смогут ознакомиться с опытом создания и деятельности соседских центров, разработать проекты собственных центров. Из числа лучших проектов, подготовленных участниками, не менее 10 будут реализованы при непосредственной поддержке Ассоциации ТОС.Соседские центры становятся точками роста самоорганизации жителей и местного самоуправления в России. В них вызревают конструктивные и оптимальные модели самоуправления и развития территорий, однако на Южном Урале примеры создания и функционирования таких объединений единичны.По мнению организаторов, реализация проекта позволит «перезагрузить» местные ТОС, расширить перечень направлений и форм работы их органов. Результаты творческой работы участников проекта будут использованы как образцы и пособие для начинающих менеджеров местных сообществ. Участники проекта смогут стать наставниками для других территорий в своих муниципальных образованиях.Ассоциация ТОС Челябинской области продолжит оказывать органам ТОС, соседским центрам и активным гражданам консультационную, методическую и правовую помощь, будет способствовать максимальному распространению информации об опыте их деятельности. AzAzA 2021-02-05YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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