Открыт конкурсный отбор на участие в региональной программе «Адресная поддержка повышения производительности труда»

Государственный фонд развития промышленности Челябинской области объявляет о проведении конкурсного отбора предприятий для участия в региональной программе «Адресная поддержка повышения производительности труда» в форме «Адресная поддержка». Первая в России регпрограмма – аналог нацпроекта «Производительность труда» по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера была разработана областными министерством промышленности, Фондом развития промышленности и общественной организацией «Опора России» специально для малых и средних предприятий, чтобы открыть им доступ к преференциям нацпроекта. Реализацией программы занимается региональный ФРП.«Два года наша область участвует в национальном проекте «Производительность труда». 58 предприятий региона уже стали его участниками и успешно внедряют у себя принципы бережливого производства. Однако в нацпроекте есть жесткое ограничение. Войти в него может только предприятие с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей. А что делать представителям МСП? Этим вопросом мы и задались. В итоге появилась регпрограмма, получившая полную поддержку губернатора», - отмечает директор регионального ФРП Сергей Казаков.Целями программы являются:
доступ бОльшего числа предприятий региона к ключевым преференциям нацпроекта «Производительность труда»;
популяризация принципов бережливого производства в Челябинской области;
рост производительности труда на предприятиях-участниках на 5% ежегодно по отношению к базовому году;
сохранение среднесписочной численности сотрудников на предприятиях-участниках.
Подробности региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» – в презентации (скачать).Эксперты по повышению производительности труда ФРП Челябинской области уже работают по регпрограмме с ее первыми участниками - ООО «Томир» и ООО «Завод «Челябторгтехника». На предприятиях проведена диагностика, для каждого разработан План мероприятий по устранению потерь и повышению эффективности производственных процессов.Теперь объявлен следующий конкурсный отбор на участие в регпрограмме.Прием заявок осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корпус 1 (офисный центр «Greenplex», 2 этаж).
СРОКИ приема заявок: 08.02.2021 г. - 19.02.2021 г. (до 13:00 по местному времени).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурсного отбора предприятий Челябинской области для участия в региональной программе «Адресная поддержка повышения производительности труда» в форме «Адресная поддержка» скачать.
ЗАЯВКА на участие в региональной программе «Адресная поддержка повышения производительности труда» в форме «Адресная поддержка» скачать.
Стандарт Фонда «Порядок реализации региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» скачать.***Национальный проект «Производительность труда» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. К участию в проекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России.В Челябинской области реализацию мероприятий нацпроекта осуществляют региональные Министерство промышленности и Фонд развития промышленности. К 2024 году участниками нацпроекта должны стать 162 предприятия региона. На данный момент в него вступило уже 58 организаций области.