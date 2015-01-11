Челябинский проект «Уральский характер» стал одним из лучших событий в России

В январе прошел финал национальной премии «События России – 2020», реализуемый в рамках проекта «Гостеприимная Россия». В общероссийский финал были отобраны 152 заявки из 37 регионов в пяти основных номинациях, сообщает Молодежный ресурсный центр.Фестиваль-конкурс деревянной скульптуры «Уральский характер» из Челябинской области прошел в финал премии «События России – 2020» и стал лауреатом второй степени в номинации «Культура».Руководители проекта Валентина Городничева и Денис Маханов с 2018 года проводят фестиваль «Уральский характер» в разных городах Южного Урала, приглашая лучших резчиков по дереву из разных регионов России. Проект является социальным и реализуется благодаря грантам Росмолодежи, поддержке предпринимателей и жителей региона.В 2018 году фестиваль деревянной скульптуры «Уральский характер» прошел в Златоусте, в 2019 и 2020 – в Челябинске. География проекта растет с каждым годом: в конкурсе участвуют мастера не только Южного Урала, но и гости из Московской, Иркутской, Свердловской областей и Хабаровского края.В 2021 году проект также стал победителем конкурса грантов губернатора Челябинской области, организаторы готовятся к проведению фестиваля этим летом.