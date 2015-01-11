2021-02-10YEKT08:00:00 | Губерния «Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









На южноуральском горнолыжном курорте 12-13 марта состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В пятый раз «Солнечная долина» примет у себя сильнейших спортсменов мира. В этом году за медали и фирменные короны победителей по предварительным данным сразятся более 80 спортсменов из 18 стран мира.Сезон у лучших фристайлистов мира в дисциплине «ски-кросс» стартовал 14 декабря 2020 года на швейцарском горнолыжном курорте Ароза. Стоит отметить, что все этапы Кубка мира в нынешнем сезоне проходят в странах Европы – Франции (Валь-Торанс), Швеции (Идре-Фьялль), Германии (Фельдберг), Австрии (Райтеральм), Грузии (Бакуриани) и России (Миасс). Финальный этап Кубка мира сезона-2020/2021 пройдет в швейцарском городке Вейзонна. Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» также пройдет в Швеции (ИдреФьялль).В этом сезоне у российской команды заметный прогресс. Спортсмены стали проходить в полуфинальные и финальные заезды, попадая в ТОП-10. Фристайлистка Анастасия Чирцова в нынешнем сезоне показала лучший результат в карьере на этапе Кубка мира в Идре, став четвертой. Владимир Шмыров показал лучший результат в карьере, став пятым на этапе Кубка мира в Арозе (Швейцария). На том же этапе Сергей Ридзик пробился в «малый» финал, став в итоговом протоколе седьмым.В составе сборной России готовятся к состязаниям и два южноуральских спортсмена. Анастасия Чирцова выступает за сборную с 2011 года, участвовала в Олимпийских играх в Сочи и Пхёнчхане, чемпионка России (2017, 2018), двукратный серебряный (2019, 2020) и бронзовый (2015) призер чемпионатов России. Игорь Омелин – уроженец Челябинской области, двукратный чемпион России (2017,2020), серебряный призер чемпионата страны (2019), призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года.Напомним, впервые Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в ГЛЦ «Солнечная долина» прошел 25 февраля 2017 года. В нем приняли участие 66 спортсменов из 17 стран. В дальнейшем аналогичные соревнования на Южном Урале прошли в 2018, 2019 и 2020 гг.«Уровень проведения соревнований в «Солнечной долине» соответствуют самым высоким стандартам. Об этом говорили как иностранные, так и российские специалисты. Многие из них отмечали, что именно наш, российский, этап Кубка мира является лучшим в плане организации. Не сомневаюсь, что и в нынешнем году это мероприятие станет настоящим спортивным праздником как для участников, так и зрителей соревнований», - говорит исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.Горнолыжный курорт «Солнечная долина» уже начал подготовку к проведению соревнований. Сейчас прорабатываются планы безопасности и расселения иностранных гостей, вопросы об обеспечении мер безопасности в условиях пандемии, а также строительство новой трассы для ски-кросса.Спортсмены со всего мира начнут прилетать на Южный Урал 9 марта, с 10 марта начнутся официальные тренировки, 12 марта – квалификация, а 13 марта – финальные заезды. На финалы будут приглашены зрители. Календарь Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»:I этап – 14-16 декабря, Ароза (Швейцария) II этап – 19-21 декабря, Валь-Торанс (Франция)III этап –20-24 января, Идре-Фьелл (Швеция)IV этап – 29-31января, Фельдберг (Германия)V этап – 17-19 февраля, Райтеральм (Австрия)VI этап – 26-28 февраля, Бакуриани (Грузия)VII этап – 12-13 марта, Миасс (Россия)VIII этап, финал – 21 марта, Вейзонна (Швейцария)Российские участники Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»:Мужчины: Сергей Ридзик, Владимир Шмыров, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Артем Набиулин, Максим Вихров.Женщины: Анастасия Чирцова, Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Дарья Мельчакова, Полина Рябова. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиНа южноуральском горнолыжном курорте 12-13 марта состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В пятый раз «Солнечная долина» примет у себя сильнейших спортсменов мира. В этом году за медали и фирменные короны победителей по предварительным данным сразятся более 80 спортсменов из 18 стран мира.Сезон у лучших фристайлистов мира в дисциплине «ски-кросс» стартовал 14 декабря 2020 года на швейцарском горнолыжном курорте Ароза. Стоит отметить, что все этапы Кубка мира в нынешнем сезоне проходят в странах Европы – Франции (Валь-Торанс), Швеции (Идре-Фьялль), Германии (Фельдберг), Австрии (Райтеральм), Грузии (Бакуриани) и России (Миасс). Финальный этап Кубка мира сезона-2020/2021 пройдет в швейцарском городке Вейзонна. Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» также пройдет в Швеции (ИдреФьялль).В этом сезоне у российской команды заметный прогресс. Спортсмены стали проходить в полуфинальные и финальные заезды, попадая в ТОП-10. Фристайлисткав нынешнем сезоне показала лучший результат в карьере на этапе Кубка мира в Идре, став четвертой.показал лучший результат в карьере, став пятым на этапе Кубка мира в Арозе (Швейцария). На том же этапепробился в «малый» финал, став в итоговом протоколе седьмым.В составе сборной России готовятся к состязаниям и два южноуральских спортсмена. Анастасия Чирцова выступает за сборную с 2011 года, участвовала в Олимпийских играх в Сочи и Пхёнчхане, чемпионка России (2017, 2018), двукратный серебряный (2019, 2020) и бронзовый (2015) призер чемпионатов России.– уроженец Челябинской области, двукратный чемпион России (2017,2020), серебряный призер чемпионата страны (2019), призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года.Напомним, впервые Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в ГЛЦ «Солнечная долина» прошел 25 февраля 2017 года. В нем приняли участие 66 спортсменов из 17 стран. В дальнейшем аналогичные соревнования на Южном Урале прошли в 2018, 2019 и 2020 гг.«Уровень проведения соревнований в «Солнечной долине» соответствуют самым высоким стандартам. Об этом говорили как иностранные, так и российские специалисты. Многие из них отмечали, что именно наш, российский, этап Кубка мира является лучшим в плане организации. Не сомневаюсь, что и в нынешнем году это мероприятие станет настоящим спортивным праздником как для участников, так и зрителей соревнований», - говорит исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области.Горнолыжный курорт «Солнечная долина» уже начал подготовку к проведению соревнований. Сейчас прорабатываются планы безопасности и расселения иностранных гостей, вопросы об обеспечении мер безопасности в условиях пандемии, а также строительство новой трассы для ски-кросса.Спортсмены со всего мира начнут прилетать на Южный Урал 9 марта, с 10 марта начнутся официальные тренировки, 12 марта – квалификация, а 13 марта – финальные заезды. На финалы будут приглашены зрители.I этап – 14-16 декабря, Ароза (Швейцария) II этап – 19-21 декабря, Валь-Торанс (Франция)III этап –20-24 января, Идре-Фьелл (Швеция)IV этап – 29-31января, Фельдберг (Германия)V этап – 17-19 февраля, Райтеральм (Австрия)VI этап – 26-28 февраля, Бакуриани (Грузия)VII этап – 12-13 марта, Миасс (Россия)VIII этап, финал – 21 марта, Вейзонна (Швейцария)Мужчины: Сергей Ридзик, Владимир Шмыров, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Артем Набиулин, Максим Вихров.Женщины: Анастасия Чирцова, Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Дарья Мельчакова, Полина Рябова. AzAzA 2021-02-10YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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