«Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу

На южноуральском горнолыжном курорте 12-13 марта состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В пятый раз «Солнечная долина» примет у себя сильнейших спортсменов мира. В этом году за медали и фирменные короны победителей по предварительным данным сразятся более 80 спортсменов из 18 стран мира.Сезон у лучших фристайлистов мира в дисциплине «ски-кросс» стартовал 14 декабря 2020 года на швейцарском горнолыжном курорте Ароза. Стоит отметить, что все этапы Кубка мира в нынешнем сезоне проходят в странах Европы – Франции (Валь-Торанс), Швеции (Идре-Фьялль), Германии (Фельдберг), Австрии (Райтеральм), Грузии (Бакуриани) и России (Миасс). Финальный этап Кубка мира сезона-2020/2021 пройдет в швейцарском городке Вейзонна. Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» также пройдет в Швеции (ИдреФьялль).В этом сезоне у российской команды заметный прогресс. Спортсмены стали проходить в полуфинальные и финальные заезды, попадая в ТОП-10. Фристайлистка Анастасия Чирцова в нынешнем сезоне показала лучший результат в карьере на этапе Кубка мира в Идре, став четвертой. Владимир Шмыров показал лучший результат в карьере, став пятым на этапе Кубка мира в Арозе (Швейцария). На том же этапе Сергей Ридзик пробился в «малый» финал, став в итоговом протоколе седьмым.В составе сборной России готовятся к состязаниям и два южноуральских спортсмена. Анастасия Чирцова выступает за сборную с 2011 года, участвовала в Олимпийских играх в Сочи и Пхёнчхане, чемпионка России (2017, 2018), двукратный серебряный (2019, 2020) и бронзовый (2015) призер чемпионатов России. Игорь Омелин – уроженец Челябинской области, двукратный чемпион России (2017,2020), серебряный призер чемпионата страны (2019), призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года.Напомним, впервые Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в ГЛЦ «Солнечная долина» прошел 25 февраля 2017 года. В нем приняли участие 66 спортсменов из 17 стран. В дальнейшем аналогичные соревнования на Южном Урале прошли в 2018, 2019 и 2020 гг.«Уровень проведения соревнований в «Солнечной долине» соответствуют самым высоким стандартам. Об этом говорили как иностранные, так и российские специалисты. Многие из них отмечали, что именно наш, российский, этап Кубка мира является лучшим в плане организации. Не сомневаюсь, что и в нынешнем году это мероприятие станет настоящим спортивным праздником как для участников, так и зрителей соревнований», - говорит исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.Горнолыжный курорт «Солнечная долина» уже начал подготовку к проведению соревнований. Сейчас прорабатываются планы безопасности и расселения иностранных гостей, вопросы об обеспечении мер безопасности в условиях пандемии, а также строительство новой трассы для ски-кросса.Спортсмены со всего мира начнут прилетать на Южный Урал 9 марта, с 10 марта начнутся официальные тренировки, 12 марта – квалификация, а 13 марта – финальные заезды. На финалы будут приглашены зрители. Календарь Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»:I этап – 14-16 декабря, Ароза (Швейцария) II этап – 19-21 декабря, Валь-Торанс (Франция)III этап –20-24 января, Идре-Фьелл (Швеция)IV этап – 29-31января, Фельдберг (Германия)V этап – 17-19 февраля, Райтеральм (Австрия)VI этап – 26-28 февраля, Бакуриани (Грузия)VII этап – 12-13 марта, Миасс (Россия)VIII этап, финал – 21 марта, Вейзонна (Швейцария)Российские участники Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»:Мужчины: Сергей Ридзик, Владимир Шмыров, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Артем Набиулин, Максим Вихров.Женщины: Анастасия Чирцова, Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Дарья Мельчакова, Полина Рябова.