«Я рисую перепись»: более тысячи работ прислали юные участники конкурса

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Меньше месяца осталось до окончания приема работ на конкурс детского рисунка, посвященный Всероссийской переписи населения. Имена победителей и обладателей денежных премий станут известны 31 марта, сообщает Медиаофис ВПН.Творческое состязание стартовало 16 ноября прошлого года, за это время организаторы получили более 1300 работ, из которых 1053 успешно прошли модерацию. От художников в возрастной категории 7–9 лет поступило 610 произведений, от ребят в возрастной категории 10–12 лет — 443.Рисунки приходят самые разные: выполненные цветными карандашами, фломастерами, акварелью. Но общее в них — обилие ярких красок и позитивная атмосфера. Многие изображают свою семью, дом, школу и местные достопримечательности. Чаще всего героями конкурсных работ становятся переписчики (юные художники тщательно прорисовывают красочную атрибутику тех, кто проводит перепись) и птичка-талисман ВиПиН. Встречаются на рисунках и мультяшные персонажи, например почтальон Печкин.Самые активные юные художники в Белгородской области: они прислали 115 рисунков. В топ-5 творческих регионов входят также Республика Татарстан (64 работы), Ямало-Ненецкий автономный округ (56 работ), Москва и Московская область (46 работ), а также Республика Башкортостан (46 работ).Однако результаты еще могут измениться. Прием работ на конкурс завершится 1 марта, в полдень по московскому времени, а уже 3 марта на сайте переписи (strana2020.ru) начнется голосование пользователей, которое продлится до 15 марта. Работы, набравшие наибольшее число лайков, войдут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри, в составе которого есть профессиональные художники.Итоги голосования подведут 31 марта. Имена победителей можно будет узнать на информационном сайте ВПН (strana2020.ru), а также на официальных страницах в социальных сетях.Напомним, правилами предусмотрена выплата денежных премий по 25 тысяч рублей. Вознаграждение получат четыре человека — по два победителя в каждой возрастной номинации.В оргкомитете конкурса подчеркивают, что вступить в творческую борьбу еще не поздно. Для участия необходимо изобразить любой сюжет о переписи населения, своей семье и малой родине. На конкурс принимаются работы в разных техниках: рисунки, сделанные карандашами, фломастерами или красками. Работу потребуется отсканировать или сфотографировать и разместить в формате .png или .jpeg в открытом аккаунте Instagram, сопроводив активной ссылкой @strana2020 и хештегом #ярисуюперепись.После регистрации на официальной странице Всероссийской переписи населения юный художник становится полноправным участником конкурса.Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться здесь: https://www.strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf.