Открыта регистрация на участие во Всероссийской акции «Tolles Diktat – 2021»

С 19 по 24 февраля 2021 года в девятый раз пройдет Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» – диктант по немецкому языку для всех желающих. Зарегистрироваться в качестве участника или площадки проведения акции, можно уже сейчас на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru.19 февраля в 13:00 по московскому времени состоится онлайн-трансляция диктанта, зарегистрироваться на которую можно по ссылке tollesdiktat.rusdeutsch.ru/online и подключиться – из любой точки мира. При регистрации необходимо будет указать уровень владения немецким языком: A1, A2 и B2. Текст для уровня С не предусмотрен. Трансляция станет доступна в личном кабинете в указанное время. После написания диктанта участник сохраняет свою работу и ему становится доступен оригинал текста. Это позволит провести самостоятельную проверку и увидеть свои ошибки. Сертификат участника можно будет скачать в личном кабинете, поэтому важно при регистрации корректно указать имя и фамилию.В разных регионах страны будут работать офлайн-площадки. Их список можно также найти на официальном сайте акции и связаться с координаторами в регионах. Более того, есть возможность не просто стать участником, но и организовать площадку в своем населенном пункте. Как это сделать – читайте в разделе «Площадки».Акция «Tolles Diktat» приурочена к Международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля для защиты языкового и культурного многообразия, и в 2021 году проводится в рамках Года Германии в России при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России, ФАДН России, МВД ФРГ. Организаторы акции: Международный союз немецкой культуры, Томский областной российско-немецкий дом, Межрегиональная ассоциация учителей и преподавателей немецкого языка. Также соорганизатором акции выступила Deutsch Online – более 200 преподавателей и более 20000 учеников. В Deutsch Online можно изучать и совершенствовать немецкий язык в любой точке мира в удобное время и для любых целей, можно заниматься онлайн индивидуально или в группах с любым уровнем владения языком. В 2020 году в акции уже приняли участие 67 054 человека из 34 стран: Россия, Казахстан, Германия, Хорватия, Украина, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Австрия, США и др.