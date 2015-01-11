Полиция Челябинской области применит силу к участникам в несанкционированной акции

ГУ МВД Челябинской области выпустило официальное предупреждение потенциальным участникам несанкционированных акций в поддержку Навального – полиция готова применить силу к нарушителям.

Обращение содержит напоминание о последствиях участия в акции, которая юридически считается несогласованной. Исходя из этого, участников такого мероприятия могут оштрафовать до 20 тыс. рублей или арестовать на 15 суток. Организаторам грозит лишение свободы до 5 лет.

«Попытки перевести проведение флешмобов или акций в формат несанкционированного мероприятия с привлечением граждан или стихийного шествия будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов. Несоблюдение установленных правил является законным основанием для прекращения публичного мероприятия», – говорится в сообщении.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 16 лет. Прохожих просят избегать несанкционированных акций и не поддаваться на провокации.

https://dostup1.ru/society/Politsiya-Chelyabinskoy-oblasti-primenit-silu-k-uchastnikam-v-nesanktsionirovannoy-aktsii_134151.html