2021-02-15YEKT13:00:00 | Губерния Маргарита Павлова: Мнение и опыт профессорско-преподавательского состава позволят провести цифровизацию высшей школы максимально эффективно Источник: пресс-служба сенатора Маргариты Павловой









Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова провела в онлайн-формате встречу с научно-педагогическими работниками и представителями правозащитных организаций региона. Речь шла о том, как обеспечить юридическую защиту педагогов высшей школы в условиях цифровой трансформации. Актуальность темы обусловлена тем, что средний возраст научно-педагогических работников в России составляет 60 лет, а 68% профессорского состава – это педагоги старше 60 лет. Внедрение эффективного контракта в высшей школе и включение в него цифровой компетентности беспокоит «возрастных» преподавателей как в плане сохранения рабочих мест, так и востребованности их практического опыта и результатов научной деятельности.Участники встречи полагают важным разработать Государственную программу «Развитие цифровых компетенций для педагогов высшей школы на период до 2030 года». По их мнению, важно законодательно закрепить гарантии сохранения рабочих мест при массовом введении цифровых технологий в образовательный процесс; сохранить за педагогом-автором долю исключительных прав либо установить ограничение на количество воспроизведений или срок использования его материалов;установить нормативы на онлайн-работу и работу в аудиториях в очном формате.«Педагогов высших образовательных учреждений сегодня беспокоит подмена очной формы образования дистанционными технологиями, а также реализация их прав на свободу преподавания, выбор методик и средств обучения, безопасные условия труда при работе с электронным средствами обучения. Безусловно, цифровизация в высшей школе должна быть, от нее зависит научно-технический прогресс общества. Поэтому крайне важно прислушаться к мнению профессорско-преподавательского состава, своевременно понять риски и учесть их при разработке законодательных инициатив», - прокомментировала итоги обсуждениячлен Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова. Предложения к субъектам законодательной инициативы, озвученные в ходе встречи с представителями профессорско-преподавательского состава, сенатор представила на семинаре-совещании «Совершенствование юридических механизмов защиты прав научно-педагогических работников в условиях цифровой трансформации». Мероприятие было организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству РФ. Источник: пресс-служба сенатора Маргариты ПавловойПредставитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова провела в онлайн-формате встречу с научно-педагогическими работниками и представителями правозащитных организаций региона. Речь шла о том, как обеспечить юридическую защиту педагогов высшей школы в условиях цифровой трансформации. Актуальность темы обусловлена тем, что средний возраст научно-педагогических работников в России составляет 60 лет, а 68% профессорского состава – это педагоги старше 60 лет. Внедрение эффективного контракта в высшей школе и включение в него цифровой компетентности беспокоит «возрастных» преподавателей как в плане сохранения рабочих мест, так и востребованности их практического опыта и результатов научной деятельности.Участники встречи полагают важным разработать Государственную программу «Развитие цифровых компетенций для педагогов высшей школы на период до 2030 года». По их мнению, важно законодательно закрепить гарантии сохранения рабочих мест при массовом введении цифровых технологий в образовательный процесс; сохранить за педагогом-автором долю исключительных прав либо установить ограничение на количество воспроизведений или срок использования его материалов;установить нормативы на онлайн-работу и работу в аудиториях в очном формате.«Педагогов высших образовательных учреждений сегодня беспокоит подмена очной формы образования дистанционными технологиями, а также реализация их прав на свободу преподавания, выбор методик и средств обучения, безопасные условия труда при работе с электронным средствами обучения. Безусловно, цифровизация в высшей школе должна быть, от нее зависит научно-технический прогресс общества. Поэтому крайне важно прислушаться к мнению профессорско-преподавательского состава, своевременно понять риски и учесть их при разработке законодательных инициатив», - прокомментировала итоги обсуждениячлен Комитета СФ по обороне и безопасностиПредложения к субъектам законодательной инициативы, озвученные в ходе встречи с представителями профессорско-преподавательского состава, сенатор представила на семинаре-совещании «Совершенствование юридических механизмов защиты прав научно-педагогических работников в условиях цифровой трансформации». Мероприятие было организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству РФ. AzAzA 2021-02-15YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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