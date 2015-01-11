Астрономы ЧелГУ предупредили об опасном приближении 330-метрового астероида

Астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов и болидов за последние 160 лет – согласно этим данным, наибольшая угроза подстерегает человечество в 2029 году.

В этот год к Земле на критическое расстояние приблизится 330-метровый астероид Апофис. Его открыли в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Небесное тело названо в честь древнеегипетского бога Апопа (в древнегреческом произношении — Άποφις, Апофис) – огромного змея-разрушителя, который живёт в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце. 13 апреля 2029 года гигантская скала в форме картофелины высотой с Эйфелеву башню окажется всего в 32 тыс. километрах от нашей планеты. Это в 10 ближе, чем Луна. Его можно будет наблюдать невооруженным глазом.

В случае падения мощность взрыва составит около 506 мегатонн, что в 9 раз больше, чем при взрыве термоядерной «Царь-бомбы» – самого мощного в истории человечества. Для сравнения, энергия взрыва метеорита «Челябинск», который также попал в исследование ученых ЧелГУ, составила «всего» 500 килотонн, что соответствует примерно 33 взрывам в Хиросиме.

При этом ученые всего мира уверяют, что вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2029 году почти равно нулю. Возможность того же сценария уже в 2036 году, при следующем сближении астероида, также крайне мала. Чего не исключается в 2068 году, когда объект может изменить траекторию из-за взаимодействия с Землей.

«На поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества. Большую часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра и сгорающие в атмосфере. Не все вошедшие в атмосферу метеороиды регистрируются как метеориты. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций», – рассказал доктор физико-математический наук, почётный профессор ЧелГУ Александр Дудоров.

Однако ученые из Миасса придумали, как обезопасить планету от небесного пришельца. Для этого необходима модернизация межконтинентальных баллистических ракет.

https://dostup1.ru/society/Astronomy-ChelGU-predupredili-ob-opasnom-priblizhenii-330-metrovogo-asteroida_134238.html