Студенты ЮУрГУ провели флешмоб для онкобольных детей

Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. По информации РТРС, в такое время наступает весенняя солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 10 минут. Время начала и окончания интерференции в Челябинской области — с 22 февраля по 8 марта ежедневно, в период времени с 11:37 до 12:23, продолжительностью до 17 минут, время московское. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» график можно найти во вкладке «Вещание».«Телегид» — многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользователей, скачать его можно в App Store или Play Market. Подробнее
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Бойцы штаба студенческих отрядов ЮУрГУ 15 февраля приняли участие в благотворительной акции «Больничный клоун», приуроченной к Международному дню борьбы с детским раком. Студотрядовцы навестили маленьких пациентов онкологического отделения Челябинской областной детской больницы, сообщает пресс-служба ЧОСО.В связи с эпидемиологической ситуацией бойцы не могли напрямую контактировать с ребятами. Поэтому совместно с благотворительным движением «Искорка Фонд» и больничными клоунами «Семья Пилюлькиных» молодежь провела флешмоб на улице под окнами больничных палат.«Энергичные танцы, веселая музыка, смех — такую атмосферу мы создали сегодня вокруг себя и попытались поделиться ею с детьми, которые в ответ смотрели на нас с горящими глазами. Это невероятное чувство, когда ты видишь улыбки и радость детей и понимаешь, что причиной тому — ты сам. Для нас просто поддержать ребенка хотя бы улыбкой, но как это важно и ценно для них. В такие моменты понимаешь, что делаешь все правильно», — делится своим впечатлением командир студенческого сервисного отряда «Avalon» Анастасия Жукова.