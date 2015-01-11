В Озерске проходит турнир по хоккею на валенках среди школьных команд

4 февраля начался, ставший уже традиционным, турнир по хоккею на валенках. Игры проводятся на хоккейной коробке МБОУ СОШ № 25.

В этом году ребята играют в двух возрастных группах: 6-8 классы и 9-11 классы. В младшей возрастной группе принимают участие команды 6 учебных заведений: МБОУ СОШ №№ 21, 25, 30, 33, 38 и МБОУ «Лицей № 39». В старшей группе 7 команд: МБОУ СОШ №№21, 25, 30, 32, 202, а также юноши МБОУ «Лицей №23» и МБОУ «Лицей №39».

Большинство школ традиционно с желанием принимают участие в данном турнире. На предварительном этапе команды сыграют в один круг (каждый с каждым), затем начнется самое интересное – игры на вылет.

Турнир планируется провести до конца февраля, но уже сейчас погода вносит свои коррективы. Первые игры показали нешуточный накал страстей на хоккейной площадке. Игры проводятся с понедельника по пятницу, начало в 15.15 и 16.10. Приглашаем болельщиков!

Информация предоставлена директором МБОУ СОШ №25 С. К. Акужиновым

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45940/