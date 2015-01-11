Фонд «Путевка в жизнь» поможет школьникам из малоимущих семей бесплатно подготовиться к поступлению в вуз

Автомобильный сайт «Дром» провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?» – по его результатам 40% из опрошенных челябинцев признались «Да, и пришлось платить» Подробнее
Жители Озерска, как и остальные россияне, смогут сами выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства Подробнее
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала об эпидситуации в регионе в рамках традиционной пресс-конференции. Всего в Челябинскую область поступило 89 тыс. 92 дозы вакцины от COVID-19. Вакцинировано 57 646 человек, последнюю партию регион получил в воскресенье, 14 февраля. Из групп риска вакцину поставили 25 160 южноуральцев, из них лица старше 60 лет – 15,5 тыс., почти 10 тыс. – лица с хроническими заболеваниями.«Стабильно работает портал «Госулуги», там можно записаться на вакцинацию, количество свободных слотов превышает 20 тысяч. Мы рекомендуем использовать портал для записи на вакцинацию – это удобно по времени и выбору медорганизации. У нас 60 вакцинальных пунктов, они располагаются в районных и городских больницах, а также в поликлиниках Челябинска», – рассказала Ирина Гехт.За прошедшую неделю в области зарегистрировано 27 407 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 3%. Рост заболеваемости отмечен среди детей до 7 лет. Снижение отмечено среди школьников 7-14 лет на 3%, подростков и взрослого населения на 1%.Уровень заболеваемости по ОРВИ ниже эпидпорога на 16%, еще две недели назад этот показатель составлял 4%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 9%, у школьников заболеваемость ниже порога на 25%. Среди детей 3-6 лет – на 33%, детей до 2 лет – на 30%.«С начала сезона случаев гриппа у нас в области не зарегистрировано. Что касается внебольничных пневмоний, в регионе на прошлой неделе зафиксировано 567 случаев, это ниже уровня прошлого года на 10%, если мы сравниваем с февралем прошлого года, и ниже среднегодовых показателей на 7%», – подчеркнула Ирина Гехт. Подробнее
Выездные совещания на территории муниципальных образований региона по вопросам, связанным с подготовкой к пожароопасному сезону 2021 года, проводят специалисты Главного управления лесами Челябинской области. Так, встречи уже проведены на территории Красноармейского, Пластовского, Каслинского, Октябрьского муниципальных районов и Миасского городского округа.В совещаниях принимают участие главы муниципальных образований, представители министерства общественной безопасности Челябинской области, сотрудники прокуратуры, полиции, органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области, главы сельских поселений и общественные организации.«В рамках совещаний мы предлагаем к рассмотрению дорожную карту, разработанную ГУ лесами, с перечнем основных мероприятий по подготовке и безопасному прохождению пожароопасного сезона, обсуждаем изменения в законодательстве об организации тушения ландшафтных пожаров, анализируем варианты по усилению мер предупреждения возникновения и распространения ландшафтных пожаров и недопущения их распространения на населенные пункты, объекты экономики и инфраструктуры, на территорию лесного фонда. Такие встречи важно проводить заблаговременно», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Следующие совещания состоятся в Кунашакском и Чебаркульском муниципальных районах. Подробнее
Стартовала программа «Поддержи таланты» благотворительного фонда «Путевка в жизнь». Участвуя в программе, старшеклассники из малоимущих семей смогут бесплатно подготовиться и поступить в вуз на бюджетное отделение, сообщает Молодежный ресурсный центр.После конкурсного отбора за подростком закрепляется личный куратор, который поможет определиться с выбором вуза, ответит на волнующие вопросы и окажет моральную поддержку. Затем комиссия разработает индивидуальный план обучения, отберет педагогов высокого уровня и проверенные курсы. А перед экзаменом опытный психолог поможет школьнику настроиться на успешную сдачу ЕГЭ. Также в течение первого года обучения фонд «Путевка в жизнь» будет выплачивать новоиспеченному студенту стипендию.Побороться за место стипендиата может школьник, который заканчивает 10-й класс без троек, знает на «отлично» и любит математику, биологию, информатику, физику, химию или иностранные языки. Также претендент не может иметь источников дохода для поступления в университет, кроме средств фонда.Для участия необходимо подать заявку на сайте: это можно сделать в течение всего года. Далее пройти тестирование по профильным предметам, онлайн-собеседование с экспертами фонда, представить документы о невысоком доходе семьи и встретиться с сотрудниками фонда.