Хирурги ЧОКБ провели сложную операцию студентке из Магнитогорска

Автомобильный сайт «Дром» провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?» – по его результатам 40% из опрошенных челябинцев признались «Да, и пришлось платить» Подробнее
Жители Озерска, как и остальные россияне, смогут сами выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» запускают общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства Подробнее
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала об эпидситуации в регионе в рамках традиционной пресс-конференции. Всего в Челябинскую область поступило 89 тыс. 92 дозы вакцины от COVID-19. Вакцинировано 57 646 человек, последнюю партию регион получил в воскресенье, 14 февраля. Из групп риска вакцину поставили 25 160 южноуральцев, из них лица старше 60 лет – 15,5 тыс., почти 10 тыс. – лица с хроническими заболеваниями.«Стабильно работает портал «Госулуги», там можно записаться на вакцинацию, количество свободных слотов превышает 20 тысяч. Мы рекомендуем использовать портал для записи на вакцинацию – это удобно по времени и выбору медорганизации. У нас 60 вакцинальных пунктов, они располагаются в районных и городских больницах, а также в поликлиниках Челябинска», – рассказала Ирина Гехт.За прошедшую неделю в области зарегистрировано 27 407 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 3%. Рост заболеваемости отмечен среди детей до 7 лет. Снижение отмечено среди школьников 7-14 лет на 3%, подростков и взрослого населения на 1%.Уровень заболеваемости по ОРВИ ниже эпидпорога на 16%, еще две недели назад этот показатель составлял 4%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 9%, у школьников заболеваемость ниже порога на 25%. Среди детей 3-6 лет – на 33%, детей до 2 лет – на 30%.«С начала сезона случаев гриппа у нас в области не зарегистрировано. Что касается внебольничных пневмоний, в регионе на прошлой неделе зафиксировано 567 случаев, это ниже уровня прошлого года на 10%, если мы сравниваем с февралем прошлого года, и ниже среднегодовых показателей на 7%», – подчеркнула Ирина Гехт. Подробнее
Выездные совещания на территории муниципальных образований региона по вопросам, связанным с подготовкой к пожароопасному сезону 2021 года, проводят специалисты Главного управления лесами Челябинской области. Так, встречи уже проведены на территории Красноармейского, Пластовского, Каслинского, Октябрьского муниципальных районов и Миасского городского округа.В совещаниях принимают участие главы муниципальных образований, представители министерства общественной безопасности Челябинской области, сотрудники прокуратуры, полиции, органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области, главы сельских поселений и общественные организации.«В рамках совещаний мы предлагаем к рассмотрению дорожную карту, разработанную ГУ лесами, с перечнем основных мероприятий по подготовке и безопасному прохождению пожароопасного сезона, обсуждаем изменения в законодательстве об организации тушения ландшафтных пожаров, анализируем варианты по усилению мер предупреждения возникновения и распространения ландшафтных пожаров и недопущения их распространения на населенные пункты, объекты экономики и инфраструктуры, на территорию лесного фонда. Такие встречи важно проводить заблаговременно», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Следующие совещания состоятся в Кунашакском и Чебаркульском муниципальных районах. Подробнее
Хирурги Челябинской областной клинической больницы провели операцию 22-летней девушке, в результате которой удалили объемное новообразование на лице. Опухоль с самого рождения создавала асимметрию и доставляла болезненные ощущения. Врачи вернули пациентке способность нормально есть, разговаривать и улыбаться.Обширное сосудистое образование затрагивало несколько областей: подчелюстную, щечную и подъязычную. Все это вызывало серьезные дефекты – выбухание тканей, асимметрию лица, что причиняло пациентке серьезный дискомфорт. Первую операцию девушка перенесла, когда ей было год и восемь месяцев. В Магнитогорске ей сделали четыре операции по иссечению опухоли и дважды разрезали, чтобы установить дренаж. В подростковом возрасте рост опухоли возобновился из-за гормональных изменений. Знакомый врач посоветовал девушке обратиться в ЧОКБ.«С самого детства была проблема, дети, они очень прямолинейны, они все это видят и цепляются. Я, конечно, девочка не промах, я всегда могла за себя постоять и находила, что ответить. Но потом приходила домой, и мне как-то сильно не по себе было от того, что я не такая как все, я какая-то другая, некрасивая. Это теперь я красивая», – поделилась пациентка.На днях девушка побывала на УЗИ, где ей сообщили радостную новость – опухоль окончательно исчезла. Сегодня пациентке провели еще одну, дополнительную операцию по удалению лазером самих рубцов. Сейчас жизнь девушки сильно изменилась, она заканчивает университет и готовится стать учителем истории.«Была применена лазерная технология – лазероинтенсивная термотерапия. Делается она без разрезов, через несколько проколов, которых впоследствии не видно. Посредством лазера сосуды, составляющие опухоль, склеиваются и образование сразу значительно уменьшается. В данный момент сосудистый компонент удален полностью, сформировались рубцы. Которые мы и убрали сегодня», – сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ЧОКБ Александр Алабугин.ЧОКБ – единственная государственная клиника на Южном Урале, где лазер в челюстно-лицевой хирургии используют для оказания помощи по тарифам ОМС, то есть абсолютно бесплатно для всех жителей Челябинской области. Аппарат активно используется для коррекции и устранения новообразований и деформаций лица и шеи.С подобными проблемами можно обратиться за направлением в поликлинику по месту жительства на консультацию к челюстно-лицевому хирургу ЧОКБ. Направивший врач может самостоятельно забронировать талон в регистратуре консультативной поликлиники через линию защищенной связи, или через форму электронной записи через программу БАРС.