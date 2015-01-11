Экономисты ЮУрГУ предложили комплексный подход для оценки устойчивого развития предприятий

Проблемы построения актуальной для каждой современной компании стратегии устойчивого развития продолжают исследовать экономисты. В последнем исследовании специалисты Южно-Уральского государственного университета определили аспекты, которые позволяют оценить развитие компании, спрогнозировать его и выработать стратегию управления предприятием, нацеленную на повышение его устойчивости. Современные предприятия стремятся к устойчивому развитию в виде высокотехнологичных, экологически безопасных организаций. Чтобы организации развивались, необходимо выработать модель управления развитием, которая позволяет повысить устойчивость и прогнозировать прогресс.Ученые Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета на основе анализа данных региональных предприятий выделили аспекты, с помощью которых можно оценить текущую деятельность и выработать стратегические решения, направленные на повышение устойчивости.«Предложенный показатель позволяет дать интегральную оценку устойчивости предприятия и может быть использован для превентивного управления различными социально-экономическими системами, что особенно важно в современном динамичном мире. Соответствующая научная база, разработанная южноуральскими специалистами, анализ глубоких и информативных работ зарубежных исследователей, а также анализ практики промышленных предприятий в России позволили разработать определенные рекомендации по совершенствованию некоторых аспектов стратегического управления промышленных компаний», – рассказала д.э.н., заведующий кафедрой «Прикладная экономика» ВШЭУ ЮУрГУ Татьяна Худякова.В основе усовершенствованной модели управления промышленным предприятием лежит комплексная оценка, в результате которой руководители компаний смогут формировать эффективные стратегические сценарии устойчивого развития, учитывая при этом триединый подход к определению устойчивостью. Это позволит не только улучшить финансовое состояние организации, но и поможет ей соответствовать современным международным стандартам.ЮУрГУ – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).